Ariel Robles presenta a quien sería la Primera Dama si gana las elecciones presidenciales

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, presentó públicamente a la mujer que asumiría como Primera Dama de Costa Rica en caso de que él gane las elecciones presidenciales del 2026.
Robles es uno de los 20 postulantes en la papeleta presidencial de los comicios generales del próximo 1.º de febrero y aprovechó la Nochebuena para presumir a su compañera de vida.
Diez años de relación y una Navidad especial
El congresista se mostró feliz y enamorado junto a su pareja de hace 10 años, identificada como Tefa Bonilla Ureña, según su perfil de Instagram, el cual es privado y no detalla mayor información personal.
Ariel decidió “sacar a asolear” al amor de su vida durante las celebraciones navideñas y le dedicó un mensaje breve pero romántico en redes sociales.
“Gracias por las últimas 10 navidades ‘juntxs’. Te amo”, escribió el aspirante al máximo puesto del Poder Ejecutivo.
Reacciones no se hicieron esperar
La publicación de Ariel Robles generó una lluvia de comentarios y reacciones, muchos de ellos cargados de afecto y apoyo.
“Linda, presi. Feliz Navidad”,“Un aplauso para esta pareja que está enamorada”,“¡Tienes mi voto!”,“¡Qué viva el amor!”,“Feliz Navidad a ambos, que la pasen lindo”, son algunos de los mensajes que destacan entre los comentarios, además de numerosos emoticones de corazones.
