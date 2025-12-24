Teleguía Farándula

Lussania Víquez debutó en Teletica

Lussania Víquez apareció este martes en la pantalla de Teletica

Por Fabiola Montoya Salas

Lussania Víquez vivió una noche especial este martes, al debutar en Teletica como invitada del programa Misión Chinamo, donde entró al set más que emocionada, saludando a los chimameros y contagiando su buena vibra.

lussania víquez
Lussania Víquez debutó en Teletica como invitada de la Misión Chinamo y entró al set saludando con mucha alegría a los chimameros. (la teja /Teletica)

La guapa expresentadora no ocultó su alegría por volver a la pantalla y expresó: “Qué publicó más lindo, me emocionó”.

lussania víquez
Gaby Jiménez fue la encargada de asignarle las cuatro misiones para llevarse los ₡250 mil. (la teja /Teletica)

Durante el programa, Gaby Jiménez fue la encargada de ponerla a prueba al asignarle cuatro misiones que deberá cumplir si quiere llevarse 250 mil colones. Los retos no son sencillos y la obligaron a salir corriendo del estudio apenas se los dijeron.

Entre las misiones que debe completar están tomarse un selfi en el edificio más alto de Costa Rica, otro frente a un castillo, una foto bailando con una cimarrona y en una carne asada con tortillas, unos desafíos muy al estilo del programa.

lussania víquez
Entre los retos está tomarse un selfi en el edificio más alto de Costa Rica y otro bailando con una cimarrona. (la teja /Teletica)
lussania víquez
La expresentadora salió corriendo del programa para empezar a cumplir las misiones y pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales. (la teja /Teletica)

Antes de salir del set, Lussania recurrió a sus seguidores y les pidió ayuda para poder cumplir cada reto a tiempo, lo que de inmediato generó interacción y mensajes de apoyo de quienes quieren verla ganar.

Su participación en Misión Chinamo marca un regreso que no pasó desapercibido y que dejó claro que la querida colocha sigue conectando con el público.

