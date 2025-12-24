Lussania Víquez vivió una noche especial este martes, al debutar en Teletica como invitada del programa Misión Chinamo, donde entró al set más que emocionada, saludando a los chimameros y contagiando su buena vibra.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez habló sobre cambios y despidos que hizo Repretel este 2025 en Las Historias

Lussania Víquez debutó en Teletica como invitada de la Misión Chinamo y entró al set saludando con mucha alegría a los chimameros. (la teja /Teletica)

La guapa expresentadora no ocultó su alegría por volver a la pantalla y expresó: “Qué publicó más lindo, me emocionó”.

Gaby Jiménez fue la encargada de asignarle las cuatro misiones para llevarse los ₡250 mil. (la teja /Teletica)

Durante el programa, Gaby Jiménez fue la encargada de ponerla a prueba al asignarle cuatro misiones que deberá cumplir si quiere llevarse 250 mil colones. Los retos no son sencillos y la obligaron a salir corriendo del estudio apenas se los dijeron.

LEA MÁS: Repretel sigue con cambios en Las Historias y anuncia la salida de este periodista

Entre las misiones que debe completar están tomarse un selfi en el edificio más alto de Costa Rica, otro frente a un castillo, una foto bailando con una cimarrona y en una carne asada con tortillas, unos desafíos muy al estilo del programa.

Entre los retos está tomarse un selfi en el edificio más alto de Costa Rica y otro bailando con una cimarrona. (la teja /Teletica)

La expresentadora salió corriendo del programa para empezar a cumplir las misiones y pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales. (la teja /Teletica)

Antes de salir del set, Lussania recurrió a sus seguidores y les pidió ayuda para poder cumplir cada reto a tiempo, lo que de inmediato generó interacción y mensajes de apoyo de quienes quieren verla ganar.

Su participación en Misión Chinamo marca un regreso que no pasó desapercibido y que dejó claro que la querida colocha sigue conectando con el público.