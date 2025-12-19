Repretel sigue con cambios en Las Historias y anuncia la salida de este periodista

Los cambios en el programa Las Historias, de Repretel canal 11, no frenan y la televisora anunció el más reciente este viernes en un comunicado de prensa.

El canal de La Uruca comunicó que el periodista William Bonilla dejará de ser parte de la empresa a partir de este viernes 19 de diciembre. Él era el reportero más antiguo de Las Historias con más de una década en la empresa.

William Bonilla era el reportero con más años en Las Historias. Fotografía: Facebook William Bonilla. (Facebook/Facebook)

¿Despido o renuncia?

La empresa no dejó claro si la salida de Bonilla obedece a una renuncia o a un despido, pero por el tono del comunicado de prensa tal parece que al comunicador lo cesaron del canal.

La Teja consultó directamente a Diana Rosa, productora general de Repretel, sobre cómo se dio la salida, pero no recibimos respuesta al momento de esta publicación.

William Bonilla llevaba años de trabajar en Repretel.

Lo que dice el comunicado

“Las Historias mantiene su compromiso de ofrecer a la audiencia un contenido que destaque lo mejor del ser costarricense, con relatos que conectan desde la emoción, la esperanza y la autenticidad. En esa línea, el programa continúa fortaleciendo su propuesta editorial y narrativa, como parte de un proceso permanente de mejora y evolución que busca responder a una audiencia cada vez más exigente y cercana a las historias bien contadas”, explicó la empresa antes de dar a conocer su decisión.

“Como parte de este camino, el comunicador William Bonilla concluye su etapa en Las Historias, tras una larga carrera en la empresa donde siempre destacó por su originalidad y mostrar las raíces que tanto nos enorgullecen a los ticos”, confirmó el canal.

William Bonilla era uno de los reporteros más antiguos de Las Historias.

En declaraciones incluidas en el comunicado de Repretel, Diana Rosa dijo que Las Historias continuará evolucionando y agradeció a Bonilla por el tiempo que trabajó en el espacio que presenta Ginnés Rodríguez.

“Entendemos la televisión como un espacio vivo”

“En Repretel entendemos la televisión como un espacio vivo, que se renueva con el tiempo y con su gente. Las Historias seguirá creciendo, cuidando su esencia y elevando su calidad. A William le expresamos nuestro agradecimiento por su entrega y profesionalismo”, comentó Rosa.

Bonilla se despedirá de la audiencia este viernes en el programa de las 9 de la noche.

Frederick Fallas, exproductor de Las Historias, también fue despedido de Repretel este 2025. Fotografía: Archivo. (Facebook/La Nación)

Un movido 2025

La salida de William se suma a los movimientos que ha tenido ese programa a lo largo del 2025, entre los más sonados fueron los despidos de Lussania Víquez, en abril, y de Frederick Fallas, en agosto.