Susto en carretera: periodistas de Informe 11 Las Historias tuvieron accidente camino a Cartago

Las Historias se transmite desde hace más de 20 años en canal 11 de Repretel. (Facebook/Facebook)

Los periodistas Felipe Loaiza y William Bonilla, ambos presentadores del programa Informe 11: Las Historias, vivieron un gran susto la noche de este lunes, luego de verse involucrados en un accidente de tránsito cuando regresaban a sus casas tras una larga jornada laboral.

El percance ocurrió en la carretera a Cartago y, según relató Loaiza —quien iba manejando—, en el choque estuvieron involucrados tres vehículos. Afortunadamente, ninguno de los dos comunicadores resultó herido y todo quedó en daños materiales.

“Siempre pasan situaciones de vida y hoy es una de ellas. Ahí está mi carrito y allá hay dos carros más, pero gracias a Dios nunca nos pone las pruebas solitos”, expresó Loaiza en un video que compartió, mientras mostraba que estaba acompañado por su colega William Bonilla.

Periodistas de Informe 11 Las Historias protagonizaron accidente de tránsito

Bonilla aprovechó el momento para hacer un llamado a la prudencia en carretera.

“Vale que andábamos los dos, un pequeño descuido puede ser fatal. No solo es poner una señal y cruzar al otro carril, hay que prevenir y tener mucha precaución, más en estos días que la gente anda acelerada”, dijo.

Felipe Loaiza, periodista de Informe 11 Las Historias de Repretel, contó que es la primera vez que tiene un accidente con su carro. (redes/Instagram)

Una noche larga

Felipe explicó a La Teja que luego de salir del canal pasaron a comer un momento y que por las inmediaciones de Novacinemas fue cuando sintieron el bombazo.

“Yo vengo en presa y el vehículo de la par decide rayar, lo que él no calculó es que el carro del frente iba a frenar y que yo venía justo atrás y que en el huequito que él pensó que entraba, no le dio la oportunidad, entonces me choca a mí y donde choca conmigo se trata de meter al carril nuevamente, pero venía otro carro al lado de él y choca los dos carros”, explicó.

Según detalló, los otros dos vehículos sí sufrieron daños mayores y contó que el conductor que los colisionó estaba muy asustado.

William Bonilla y Felipe Loaiza viven en Cartago por lo que en ocasiones viajan juntos. (redes/Instagram)

Loaiza señaló que su carro tiene daños en la puerta del lado del conductor y a un costado, pero que el más golpes sufrió fue el carro del conductor que provocó la colisión.

“Las seis personas involucradas, que éramos las que veníamos en los vehículos estamos bien, prácticamente sin daños físicos, pero el del carrito sí estaba muy asustado, estaba muy nervioso, era un chico muy joven, pero todos estábamos con las de la ley, pero estamos bien”, indicó.

Felipe agregó que la noche fue un poco larga y que aún se siente abrumado por la situación, “escuchaba un poco el golpe del accidente, pero que lo importante es que a ninguno le pasó nada grave”.