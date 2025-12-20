Ginnés Rodríguez habló sobre cambios y despidos que hizo Repretel este 2025 en Las Historias

La presentadora Ginnés Rodríguez se refirió públicamente a los cambios y despidos que realizó Repretel en 2025 dentro de su programa Las Historias, ajustes que dejaron a varias figuras fuera del espacio de canal 11.

La comunicadora aprovechó el reciente despido del periodista William Bonilla para hablar de un año marcado por movimientos internos en la producción, de la cual ella es la presentadora estelar.

Ginnés Rodríguez presentó este viernes Las Historias junto a William Bonilla. Fotografía: Cortesía Repretel. (Captura/Captura)

El despido de William Bonilla y los ajustes en Repretel

Bonilla se convirtió en el despido más reciente de Las Historias, una decisión que, al igual que las anteriores, responde a los cambios que impulsa la televisora de La Uruca.

Según justificó el canal, estas salidas forman parte de “un proceso permanente de mejora y evolución que busca responder a una audiencia cada vez más exigente y cercana a las historias bien contadas”.

Las otras salidas que marcaron el año

Antes de William Bonilla, Repretel despidió en agosto al productor Frederick Fallas, quien tenía 25 años en la empresa. En abril, la televisora también cesó a Lussania Víquez, quien era presentadora del programa junto a Ginnés Rodríguez.

Otro movimiento importante fue la salida de Diego Vargas, conocido como el Mochilero, quien dejó Las Historias para incorporarse a Giros, la revista matutina de canal 6, en medio de los cambios generados tras la renuncia de Ítalo Marenco.

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez eran las presentadoras estelares de Las Historias hasta abril que Repretel despidió a la colocha. Fotografía: Cortesía Repretel. (Archivo/Archivo)

“Este ha sido un año de muchos cambios”

Sobre esos fuertes movimientos, Ginnés Rodríguez se refirió de manera clara y directa este viernes, durante los minutos finales del programa, mientras despedía al ahora excompañero William Bonilla.

“Este ha sido un año de muchos cambios en el programa. Aquí extrañamos a cada uno de los que se nos han ido y nos hacen muchísima falta, muchísima falta”, expresó la periodista en televisión nacional.

El emotivo mensaje de Ginnés a William Bonilla

Antes de eso, la comunicadora llenó de elogios a Bonilla y destacó una de las cualidades que más valoró de él como compañero.

“Gracias por ser una persona noble, porque ya uno no se encuentra con personas así tan fácilmente, porque tener un corazón que es más grande que el cuerpo suyo, imagínese el tamaño de su corazón. Te vamos a extrañar muchísimo”, expresó.

Frederick Fallas también fue cesado de Las Historias este 2025. Fotografía: Archivo LT. (Facebook/La Nación)

Ginnés también explicó que William seguirá apareciendo en el programa por algunos días, ya que quedó material grabado que todavía será transmitido, aunque dejó claro que su salida “duele mucho”.

“Sabemos que sos una persona de fe, que Dios te ha sostenido en todos los momentos difíciles de tu vida. Estamos convencidos de que esta nueva etapa también va a ser de bendición y crecimiento”, finalizó Rodríguez.