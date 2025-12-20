Periodista William Bonilla dijo esto luego de que Repretel lo despidiera tras 18 años en el canal

El periodista William Bonilla se despidió este viernes de sus compañeros y de los televidentes del programa Las Historias, luego de que Repretel lo despidiera tras 18 años de labor en canal 11.

Nuevos ajustes y cambios internos que realiza la televisora en su programación implicaron la salida del querido comunicador, quien presentó por última vez el espacio este viernes, cerrando así una etapa que marcó su carrera profesional.

William Bonilla dejó de trabajar en Repretel este viernes tras 18 años en la televisora. Él fue despedido. Fotografía: Facebook William Bonilla. (Facebook/Facebook)

El adiós al aire y el agradecimiento al público

William aprovechó los minutos finales del programa para agradecer a sus ahora excompañeros y a la audiencia que lo acompañó durante casi dos décadas.

Durante su paso por Las Historias, Bonilla asumió segmentos icónicos que se ganaron el cariño del público, como “La cuchara tica”, “Nos vamos de excursión” y el popular “Quéjese aquí”.

“Gracias a todos por haber aportado algo bonito porque esto refleja el cariño, vean que están aquí con uno. ¡Qué bonito y qué especial! Me llevo solo amor, bondad, sabiduría, raciocinio de cada uno de ustedes. Willito estará siempre al servicio de ustedes. Gracias a todos y allá en casita que siempre me han apoyado”, dijo William a sus compañeros, quienes se reunieron frente a las cámaras para despedirlo como él merecía.

“Son etapas y procesos de la vida”

El comunicador también dijo que su salida de Repretel responde a los procesos normales de la vida.

“Solo vengo a decir gracias. Son etapas, procesos en la vida. Estoy muy orgulloso de todo lo que aprendí. En Repretel aprendí a editar, me pulí presentando con el apoyo de cada uno de ustedes (sus compañeros), de todo hacíamos y de todo hacemos aquí.

“Gracias por esas palabras tan bonitas porque hacen que seamos una familia aquí en Las Historias y seguiremos en el camino. Ahí nos vemos. Gracias por estos 18 años, gracias a la gente en casa también que siempre me apoyó con La cuchara tica, La excursión, el Quéjese. Donde quiera que esté siempre voy a hacer las cosas que me enseñaron y me formaron. Gracias por todo, hay Willito para rato”, finalizó.

Su mensaje en redes sociales

En sus redes sociales, William también se refirió a su salida, aunque de manera breve.

“Gracias por todo, vendrán cosas mejores. Nos vemos pronto”, escribió en Facebook.

William Bonilla tuvo una sentida despedida al aire de sus compañeros. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Una carrera marcada por miles de historias

Según se comentó en el programa, durante sus 18 años en Repretel, William Bonilla realizó alrededor de 11 mil reportajes, dejando una huella importante en el periodismo televisivo costarricense y en la memoria de los televidentes.