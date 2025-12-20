Así fue el emotivo adiós “al aire” para William Bonilla, el periodista que Repretel despidió este viernes

Lágrimas, abrazos y muchas palabras de cariño y agradecimiento marcaron el adiós que le dieron al aire sus compañeros de trabajo al periodista William Bonilla, del programa Las Historias, de Repretel.

Este viernes, la televisora de La Uruca anunció la salida de Bonilla del canal debido a nuevos cambios internos en la producción, un espacio que tuvo un 2025 atípico, marcado por ajustes que dejaron fuera a varias de sus figuras.

William Bonilla se despidió este viernes del público de Las Historias. Fotografía: Cortesía Repretel. (Captura/Captura)

18 años de trayectoria en canal 11

William Bonilla fue despedido de canal 11 tras 18 años en la empresa y, a diferencia de otros exrostros del programa, él sí tuvo la oportunidad de despedirse al aire tanto de la audiencia como de sus compañeros, quienes le expresaron públicamente el cariño y respeto que le tienen.

En los minutos finales del programa de este viernes, William fue sorprendido por sus colegas y por Ginnés Rodríguez, quienes protagonizaron una despedida tan emotiva que erizó la piel de más de uno.

William Bonilla recibió emotivas palabras de sus ahora excompañeros de trabajo. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Somos una familia”: las palabras de Chavito

José Alonso Escalante, más conocido como Chavito, fue el primero en dirigirle un mensaje a Bonilla, a quien reconoció como un gran ser humano y un guía profesional dentro del canal.

“Es un momento muy difícil por el gran cariño que te tenemos. Es muy difícil para todos (despedirlo) cuando una persona ha sido tan servicial y especial. Lo decimos de corazón. Creo que somos una familia y así lo hemos compartido estos días.

“En lo personal, quiero agradecerle mucho porque cuando entré hace más de cinco años, usted fue de los primeros compañeros que creyó en mí y eso lo guardo en mi corazón como agradecimiento, lo queremos mucho. Nos quedamos cortos con lo que queremos decirle. Gracias por cada consejo porque usted nos guió”, dijo el famoso Chavito.

“Fue una bendición”: Amairaní Pizarro

La periodista Amairaní Pizarro también destacó el enorme valor humano y profesional de “Willito”, como le decían de cariño en el programa.

“Cuando llegué me recibió y me dio un tour por el canal. Tener a Willian de compañero, dando consejos para grabar, fue una bendición. Toparme con él fue todo un privilegio, una persona que ama lo que hace y que lo entregó todo por este programa”, expresó.

El momento más duro: Felipe Loaiza rompió en llanto

El instante más conmovedor de la despedida lo protagonizó Felipe Loaiza, quien no pudo contener las lágrimas al dedicarle unas palabras a su compañero.

“No puedo, Willito fue de las personas que creyó en mí cuando entré aquí. Fue quien me dijo que yo podía y era capaz. Entré queriendo tener compañeros y tengo una familia. Son personas buenas y de gran corazón. Hoy me quedo corto”, dijo Felipe entre lágrimas.

Felipe Loaiza protagonizó un emotivo momento al aire con su excompañero William Bonilla. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Tras sus palabras, Loaiza y Bonilla se fundieron en un fuerte abrazo, cerrando así una despedida cargada de emoción y gratitud.

