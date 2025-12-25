Periodista de Teletica tuvo que dar a luz de emergencia: este es el estado de salud de su primera hija

La periodista de Teletica Carolina Monge reconoció que su hija Mariana vino al mundo el pasado 23 de diciembre mediante una cesárea de emergencia, en un momento que estuvo cargado de carreras, emociones y mucha fe.

La comunicadora, quien trabaja en la revista matutina Buen día, fue sometida al procedimiento quirúrgico con 34 semanas de embarazo; es decir, seis semanas antes de lo normal.

Carolina Monge dio a luz con 34 semanas de embarazo. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (redes/Instagram)

El nacimiento se adelantó más de lo previsto

Hace apenas unos días, Carolina Monge había contado que su primera hija tendría que nacer entre las semanas 36 y 37, debido a una condición en la placenta que impedía que la bebé creciera con normalidad.

Sin embargo, tal parece que la situación se complicó y obligó a los médicos a actuar antes de lo esperado para proteger tanto a la mamá como a la pequeña.

Carolina Monge, periodista de Teletica, junto a su primera hija, Mariana. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

“Después de una cesárea de emergencia llegó Marianita”

Fue la propia Carolina quien confirmó lo sucedido por medio de sus redes sociales, donde compartió la primera foto de su bebé y un emotivo mensaje.

“¡Qué Navidad! Ayer (martes 23) después de una cesárea de emergencia llegó Marianita a llenarnos la vida de vida”, expresó Carolina en el posteo.

La periodista también destacó que, pese al susto, todo salió mejor de lo esperado.

“Dios cumplió cada anhelo de nuestro corazón y sobrepasó Sus promesas, los pulmoncitos respondieron y Mariana nació con más pesito del esperado (y más pelito)”, refirió.

Agradecida por las oraciones y el apoyo

Monge no dejó pasar la oportunidad para agradecer el respaldo que ha recibido desde que dio a conocer las complicaciones de su embarazo.

“Gracias por sus oraciones y todo el amor para nuestra mini muñequita, que es lo más grande que nos ha pasado. ¡Feliz Navidad!”, escribió.

La figura de canal 7 también expresó su gratitud al personal médico que la atendió durante la emergencia.

Carolina Monge se sinceró sobre el nacimiento de su primera hija en este posteo de Instagram. Fotografía: Captura Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

“Gracias por correr por nosotras y hacernos sentir siempre seguras”, finalizó.