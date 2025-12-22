Periodista de Buen día muestra cómo va su pancita de 34 semanas de embarazo

Carolina Monge es periodista de Buen día de Teletica y está incapacitada por su embarazo. (redes/Instagram)

La periodista Carolina Monge, de Buen día, sigue alejada de las cámaras de canal 7, pero muy activa en redes sociales, donde continúa compartiendo cada paso de la dulce espera de su primera hija.

La reportera contó que ya alcanzó las 34 semanas de embarazo y mostró lo mucho que le ha crecido su pancita desde que dejó de aparecer en el programa matutino de Teletica.

“Caro”, como muchos la conocen, ha aprovechado este tiempo para chinearse y vivir su embarazo con mucha fe.

Carolina Monge está pidiéndole a la Virgen de la Dulce Espera porque su bebé nazca bien. (redes/Instagram)

Según compartió, todas las noches tiene junto con su esposo un espacio muy especial de oración, el cual describió como un momento íntimo, con la luz apagada y una vela encendida, para pedir por la salud de su bebita. Además, tiene en casa una imagen de la Virgen de la Dulce Espera, con la pancita iluminada, para que las acompañe en este proceso.

Hace unos días, Monge abrió su corazón y contó que su embarazo no ha sido sencillo.

Carolina Monge, periodista de Buen día, está a dos semanas de dar a luz a su primera hija. (redes/Instagram)

Según explicó, una condición en su placenta le impedirá llegar hasta las 40 semanas de gestación, por lo que los médicos decidieron adelantar el parto para evitar complicaciones.

Aunque su hija Mariana se encuentra bien, gracias a Dios, los especialistas determinaron que la pequeña presenta una restricción de crecimiento intrauterino, razón por la cual el nacimiento deberá darse entre las semanas 36 y 37; es decir, dentro de unas dos semanas ya podría tener a su bebé en brazos.

Carolina, incluso, compartió la explicación que le dio su doctor, quien comparó el caso con un “tanque de oxígeno” más pequeño, que no alcanza para las 40 semanas y requiere una cesárea antes de término para proteger a la bebé.

Pese a la incertidumbre, ella se mantiene positiva, aferrada a su fe y disfrutando cada día de su pancita, mientras espera con amor la llegada de Mariana.

Además, esta semana se hizo una sesión de fotos, pero en su casa, para tener el recuerdo de cómo lucía embarazada. Curiosamente, la fotógrafa es hija del ginecólogo que la trajo a ella al mundo, pero se llegaron a conocer por su trabajo como reportera de Buen día.