Periodista de Teletica explica lo que pasa con su embarazo y por qué tiene que dar a luz antes de tiempo

La periodista de Teletica, Carolina Monge, explicó con más detalle la situación que enfrenta con su embarazo y que la tiene obligada a dar a luz antes de tiempo.

Carolina Monge tiene 33 semanas de embarazo. Su primera hija se llamará Mariana. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

Monge, quien trabaja en Buen día, tiene 33 semanas de embarazo y a inicios de esta semana explicó que una condición en su placenta le impide llegar hasta las 40 semanas.

Aunque su hijita Mariana está bien, gracias a Dios, los médicos le adelantaron el parto para evitar complicaciones en la niña, quien no crece como debiera producto de la condición que tiene su mamá.

Caro reveló eso hace unos días, pero al cierre de esta semana volvió a abordar el tema tras una consulta que le hicieron en redes.

La periodista confirmó, una vez más, que su primera hija tiene una restricción de crecimiento dentro del útero y que, por lo tanto, el parto debe ser entre la semana 36 y 37.

Carolina Monge explicó por qué tiene que dar a luz antes de tiempo en esta historia de Instagram. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

“El doctor nos lo explicó así: supongamos que los bebés traen un tanque de oxígeno diseñado para durar 40 semanas. Pero, otros bebés traen un tanquecito más pequeño y es necesario realizar una cesárea antes de término para evitar que el tanquecito falle.

“Todas las semanas nos hacen chequeos para verificar el flujo de oxígeno y nutrientes. El objetivo es mantenerla en mi pancita el máximo tiempo posible para que gane peso y madurez, pero no podemos pasar de la semana 36-37”, dijo Carolina.

Reconoció que el peso de su bebita es bajo y que le cuesta subir de peso en relación con los bebés promedio, pero recalcó que la niña está bien.

Carolina Monge y Víctor Barrantes se enteraron de que esperaban bebé durante unas vacaciones en Nueva York. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía /Cortesía)

“Ella está bien, feliz, cómoda y dándole mucho amor a la placenta para que nos rinda. ¡Dios en control!”, finalizó.