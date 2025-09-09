Carolina Monge, de Buen día, reveló el nombre de su bebita en un día muy especial para ella

Carolina Monge, periodista de Buen día, de Teletica, cumple años el Día del Niño. (redes/Instagram)

Carolina Monge, periodista de Buen día, decidió revelar el nombre de su bebita en un día muy especial para ella.

La también presentadora de la revista matutina de canal 7 está de manteles largos este 9 de setiembre, Día del Niño.

Ella llegó a sus 33 primaveras y sus compañeros de la redacción decidieron sorprenderla con algunos detalles.

En su escritorio colocaron varios globos, así como algunos detallitos que le compraron para celebrar su natalicio.

A pesar de todos los regalos que ha recibido en su día, para ella el mejor es el que lleva en su vientre.

“El mejor regalo de cumpleaños de toda mi vida es ser la mamá de Mariana”, publicó en sus redes, revelando así el nombre que eligieron para su primogénita.

Monge contó hace pocos días que tendrá una niña y que tanto ella como su esposo estaban muy felices con la noticia.