Así lucían los presentadores de Buen día cuando eran niños, ¿a cuál reconoce?

Los presentadores de Buen día, Teletica, compartieron fotos de cuando estaban niños. (redes/Instagram)

Los presentadores de Buen día compartieron fotos de cuando estaban chiquitines para celebrar el Día del Niño.

Las fotografías fueron compartidas en las redes sociales del programa de Teletica sin identificarlos.

Los televidentes deben adivinar cuál es Thais Alfaro, Nancy Dobles, Natalia Monge o Jennifer Segura.

El único fácil de atinar es Daniel Céspedes, por ser el único hombre en el grupo de conductores.

Bueno, aunque la oriunda de Chacarita de Puntarenas tampoco ha cambiado mucho y su sonrisa la delata fácilmente.

Las otras fotos de las niñas sí están más difíciles. A ver si ustedes adivinan quién es quién.

Presentadores de Buen día cuando eran niños para la celebración del Día del Niño. (redes/Facebook)

