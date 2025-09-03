Nancy Dobles casi causa un accidente en medio de entrevista en Buen Día

Nancy Dobles casi se jala una torta. (Instagram/Instagram)

Ser tan espontánea y bromista casi le juega una mala pasada a la presentadora de Buen Día, Nancy Dobles cuando durante una entrevista casi provoca un accidente en pleno set y programa envivo.

Daniel Céspedes casi come zacate por culpa de Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

El hecho se dio la mañana de este miércoles, cuando Daniel Céspedes y Nancy estaban entrevistando a un especialista en pisos, quien explicaba sobre cerámicas antideslizantes. En ese momento, “Nan”, como le dicen de cariño, llegó a saludar al joven, pero Céspedes estaba en medio y, al abrazarse, casi bota a su compañero en el jardín del programa.

“Para eso ocupamos piso antideslizante, para que no se resbale”, dijo el especialista.

Tras el incidente, todos estallaron en risa y Dobles le dijo a su compañero: “Qué me dice cara de zacate, casi se lo come”.

El momento jamás será olvidado ya que Céspedes, lo compartió en sus redes sociales, donde hizo reír a más de uno con lo ocurrido en el set.