Teleguía Farándula

Nancy Dobles casi causa un accidente en medio de entrevista en Buen Día

El momento que se vivió en Buen Día fue compartido por Daniel Céspedes

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Nancy Dobles
Nancy Dobles casi se jala una torta. (Instagram/Instagram)

Ser tan espontánea y bromista casi le juega una mala pasada a la presentadora de Buen Día, Nancy Dobles cuando durante una entrevista casi provoca un accidente en pleno set y programa envivo.

Janeth García nominó a Daniel Céspedes para Mira quién baila y esto le respondió él
Daniel Céspedes casi come zacate por culpa de Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

El hecho se dio la mañana de este miércoles, cuando Daniel Céspedes y Nancy estaban entrevistando a un especialista en pisos, quien explicaba sobre cerámicas antideslizantes. En ese momento, “Nan”, como le dicen de cariño, llegó a saludar al joven, pero Céspedes estaba en medio y, al abrazarse, casi bota a su compañero en el jardín del programa.

LEA MÁS: Nancy Dobles lanza seria advertencia tras vivir una situación que no se le desea a nadie

“Para eso ocupamos piso antideslizante, para que no se resbale”, dijo el especialista.

LEA MÁS: Exesposo de Nancy Dobles será papá póstumo: su pareja está embarazada

Tras el incidente, todos estallaron en risa y Dobles le dijo a su compañero: “Qué me dice cara de zacate, casi se lo come”.

El momento jamás será olvidado ya que Céspedes, lo compartió en sus redes sociales, donde hizo reír a más de uno con lo ocurrido en el set.

Daniel Céspedes compartió el momento en Buen día.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
nancy doblesbuen díaentrevista en buen díadaniel céspedes
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.