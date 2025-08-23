Ya nació el hijo póstumo de Daniel Drew y hermano de los hijos de Nancy Dobles

Damián Drew es el nombre del hijo de Daniel Drew y Alejandra Cordero. captura (Alejandra cordero /Alejandra cordero)

Este viernes llegó al mundo Damián Drew, el hijo póstumo de Daniel Drew y hermano menor de los hijos de la presentadora Nancy Dobles, una noticia que ha conmovido y llenado de alegría a familiares y allegados.

Fue Alex Murillo, de La Esquina 506, quien dio a conocer que el pequeño nació este viernes 22 de agosto.

Alejandra Cordero, pareja de Drew y mamá del bebito, aseguró que ambos se encuentran bastante bien tras el nacimiento.

Así de linda se veía embarazada Alejandra Cordero, pareja de Daniel Drew.

Recordemos que Cordero dio a conocer que estaba embarazada por medio de un video de TikTok, donde salía bailando con su pancita la pieza “Me levanté” de Dave Bolaño.

El pequeño Damián es el hijo póstumo (así se le llama al hijo que nace después de la muerte de su padre) de Daniel Drew, quien falleció el pasado 14 de abril a causa de un derrame cerebral.

Daniel Drew, exesposo de Nancy Dobles y padre de sus hijos Daniel y Gabriel.

Cabe recordar que Alejandra Cordero ya es madre de tres hijos mayores, de 24, 22 y 18 años. Por su parte, el empresario tuvo con Nancy Dobles a Daniel y Gabriel Drew, y ahora la familia recibe con alegría al pequeño Damián.

De parte del equipo de La Teja le enviamos muchas felicidades.