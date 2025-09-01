(Videos) Periodista de Buen día revela si tendrá una niña o un niño

Carolina Monge, periodista de Buen día, dio a conocer hace unas semanas que será mamá por ṕrimera vez. (redes/Instagram)

Carolina Monge, periodista y presentadora de Buen día, ya reveló cuál será el sexo de su primer hijo, tras anunciar su embarazo, pero antes intentó saberlo por medio de varios trucos caseros.

En la redacción del programa matutino de canal 7 sus compañeros se dieron gusto intentando adivinar el sexo de su bebé.

Hace unos días entre todos pusieron en marcha varias creencias populares para ver qué les salía y grabaron cada uno de los resultados.

Primero hicieron el truco de la aguja y el hilo; sin embargo, como no tenían estos materiales lo hicieron con un cabello y un anillo.

Según contó Caro, el resultado que le salió fue una niña.

A Carolina Monge, periodista de Buen día, le hicieron el truco de la aguja y le salió que daría a luz una niña. (redes/Instagram)

Pero también la hicieron alzar un bebé para ver si lloraba o se quedaba queditico. La creencia dice que si es una niña la que alza y llora es una chiquita lo que va a tener y viceversa.

En este caso también el resultado arrojó una niña.

Compañeros de Carolina Monge, de Buen día, intentan saber qué tendrá si niño o niña

Otro de los métodos que probaron fue el de ocultar un tenedor y una cuchara debajo de un cojín y que ella eligiera en cuál se sentaba.

Su compañera Katherine Ortega quedó sorprendida al ver que se sentó en la almohada que tenía oculta la cuchara, lo que indica que posiblemente tenga una niña.

Thais Alfaro también le hizo la prueba del calendario maya y esta sí arrojó que tendrá un niño.

Este fin de semana, Carolina y su esposo tuvieron la revelación de sexo de su bebé, actividad a la que asistieron solo sus familiares más cercanos.

Carolina Monge y Víctor Barrantes se enteraron de su embarazo en mayo en Nueva York. (Cortesía /Cortesía)

Luego de jugar con ellos una especie de gato, finalmente el juego reveló que la comunicadora tendrá una niña.

Carolina Monge reveló el sexo de su bebé de esta forma

En la redacción de Buen día la mayoría habían apostado que sería una bebé, luego de ver que en casi todos los trucos les salió que sería una niña.