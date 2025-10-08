Periodista de Teletica, Carolina Monge, dice que su embarazo le trajo sanación

La periodista de Teletica, Carolina Monge, habló con total transparencia y sinceridad sobre su embarazo y reconoció que el proceso que vive le ha traído sanación a su vida.
LEA MÁS: Carolina Monge, de Buen día, reveló el nombre de su bebita en un día muy especial para ella
Carolina mencionó que desde que supo que está esperando bebé, siente el amor que recibe cada una de las células de su cuerpo, sintiéndose a sí misma con más vida que nunca.
“Para mi cuerpo no hay nada más importante que Mariana (así se llamará su hija). Todo trabaja en armonía para ella, y su vida lo transforma todo desde adentro hacia afuera. Sé que el embarazo es retador, y que cada historia y vivencia es única. En mi caso, este proceso me ha invitado a sanar. No porque la maternidad sane por sí misma, sino porque me ha permitido mirarme, sentirme, y reconocerme de nuevas formas”, expresó la reportera de Buen día.
Dijo que la etapa que vive la está ayudando a gestionar sus emociones y su deseo de estar siempre en calma por el bien de su hijita, aunque mencionó que hace poco tuvo que hablar con su bebé por situaciones externas que le agitaron la paz que persigue en este momento.
LEA MÁS: Periodista de Buen día reveló qué no le puede faltar ahora en su etapa de embarazo
“He aprendido a ser más consciente, a explicarme y a explicarle. Por ejemplo: un día sucedió algo y sentí con tanta frustración y tristeza… lloré por horas. En medio de esto le dije a Mariana: ‘Mamá está experimentando emociones fuertes… y eso está bien. No tienen que ver con vos, yo te amo y me das la máxima alegría, pero es natural experimentar emociones diferentes y vivirlas. Estamos bien, pero necesitamos este espacio para estar mejor y volver a la calma cuando mamá esté lista…’”, dijo.
Carolina aclaró que su opinión no significa que la mujer tiene que convertirse en mamá para sanar. “Por eso, cuando digo que ha sido sanador, hablo de mi experiencia, de este proceso particular”, recalcó.
LEA MÁS: Carolina Monge, de Buen día, tendrá una revelación de sexo de su bebé muy distinta