Farándula

Periodista de Teletica enfrenta complicaciones con su embarazo y está llena de angustia y miedo

Figura de canal 7 abrió su corazón y contó la situación que pasa y todos los cuidados que está teniendo para que su bebita esté bien

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La periodista de Buen día, Carolina Monge, abrió su corazón este lunes y contó que enfrenta complicaciones en su embarazo, situación que la mantiene enfocada en el cuidado total de su bebé, Mariana.

LEA MÁS: Periodista de Teletica, Carolina Monge, dice que su embarazo le trajo sanación

La periodista de Buen día, Carolina Monge
Carolina Monge es periodista de Buen día y espera su primer bebé. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

Detectaron problema en la placenta

En un extenso posteo en Instagram, la figura de Teletica explicó que hace mes y medio los médicos detectaron que la pequeña no estaba creciendo como debía.

Hace aproximadamente un mes y medio nuestro doctor detectó que Mariana no estaba creciendo al ritmo esperado debido a una condición en la placenta. Esto encendió todas las alertas”, afirmó Caro.

La periodista mencionó que fue referida al Hospital México, donde ahora debe realizarse muchos más chequeos que los usuales.

LEA MÁS: Carolina Monge, de Buen día, reveló el nombre de su bebita en un día muy especial para ella

Más controles y descanso absoluto

Desde entonces tenemos dos chequeos semanales, decenas de controles, exámenes y una indicación muy concreta de descansar, comer mucho y brindarle a Mariana, y a mí misma, el mejor entorno posible para crecer”, explicó.

Monge admitió que ha sido un proceso lleno de incertidumbre, pero asegura que tanto ella como el futuro papá mantienen la fe firme.

No ha sido fácil. Ha sido retador asimilar tanta información, lidiar con la angustia y el miedo… Pero también ha sido un camino lleno de milagros, con ángeles que nos han sostenido de formas extraordinarias. Cada semana que completamos es una victoria, y cada gramito que Mariana gana es una fiesta”, subrayó.

LEA MÁS: (Videos) Periodista de Buen día revela si tendrá una niña o un niño

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes están a la espera de su primer hijo. Ella es periodista de Buen día de Teletica.
Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes están a la espera de su primer hijo. Ella es periodista de Buen día de Teletica. (redes/Instagram)

Mariana nacerá antes de las 40 semanas

Debido a la condición detectada, los médicos determinaron que Mariana debe nacer antes de las semanas habituales de gestación.

Los médicos nos indicaron que su nacimiento debe ser en semana 36-37 y que es esperado que su peso sea bajito (aunque yo siempre le digo a Dios que Él puede ‘inflarla’ en segundos como palomita de maíz). Dios sabe que nuestro mayor anhelo es llegar lo más lejos posible para que su nacimiento sea seguro. Yo hasta le dije a Él cuándo y cómo me gustaría que fuera, pero confiamos plenamente en Su voluntad, que siempre es buena, y sabemos que nuestros ojos verán Sus promesas”, expresó la periodista.

Agradecida por el apoyo

Caro confirmó que, pese a todo, tanto ella como Mariana están bien y aprovechó para agradecer el cariño y las oraciones que ha recibido desde que compartió su situación.

LEA MÁS: Periodista de Buen día reveló qué no le puede faltar ahora en su etapa de embarazo

La bebé será la primera hija de la presentadora de la revista matutina del canal 7.

La periodista de Buen día, Carolina Monge
Carolina Monge contó lo que está viviendo con su embarazo en esta extensa publicación de Instagram. Fotografía: Captura Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Carolina MongeTeleticacanal 7Buen día
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.