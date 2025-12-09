Periodista de Teletica enfrenta complicaciones con su embarazo y está llena de angustia y miedo

La periodista de Buen día, Carolina Monge, abrió su corazón este lunes y contó que enfrenta complicaciones en su embarazo, situación que la mantiene enfocada en el cuidado total de su bebé, Mariana.

Carolina Monge es periodista de Buen día y espera su primer bebé. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

Detectaron problema en la placenta

En un extenso posteo en Instagram, la figura de Teletica explicó que hace mes y medio los médicos detectaron que la pequeña no estaba creciendo como debía.

“Hace aproximadamente un mes y medio nuestro doctor detectó que Mariana no estaba creciendo al ritmo esperado debido a una condición en la placenta. Esto encendió todas las alertas”, afirmó Caro.

La periodista mencionó que fue referida al Hospital México, donde ahora debe realizarse muchos más chequeos que los usuales.

Más controles y descanso absoluto

“Desde entonces tenemos dos chequeos semanales, decenas de controles, exámenes y una indicación muy concreta de descansar, comer mucho y brindarle a Mariana, y a mí misma, el mejor entorno posible para crecer”, explicó.

Monge admitió que ha sido un proceso lleno de incertidumbre, pero asegura que tanto ella como el futuro papá mantienen la fe firme.

“No ha sido fácil. Ha sido retador asimilar tanta información, lidiar con la angustia y el miedo… Pero también ha sido un camino lleno de milagros, con ángeles que nos han sostenido de formas extraordinarias. Cada semana que completamos es una victoria, y cada gramito que Mariana gana es una fiesta”, subrayó.

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes están a la espera de su primer hijo. Ella es periodista de Buen día de Teletica. (redes/Instagram)

Mariana nacerá antes de las 40 semanas

Debido a la condición detectada, los médicos determinaron que Mariana debe nacer antes de las semanas habituales de gestación.

“Los médicos nos indicaron que su nacimiento debe ser en semana 36-37 y que es esperado que su peso sea bajito (aunque yo siempre le digo a Dios que Él puede ‘inflarla’ en segundos como palomita de maíz). Dios sabe que nuestro mayor anhelo es llegar lo más lejos posible para que su nacimiento sea seguro. Yo hasta le dije a Él cuándo y cómo me gustaría que fuera, pero confiamos plenamente en Su voluntad, que siempre es buena, y sabemos que nuestros ojos verán Sus promesas”, expresó la periodista.

Agradecida por el apoyo

Caro confirmó que, pese a todo, tanto ella como Mariana están bien y aprovechó para agradecer el cariño y las oraciones que ha recibido desde que compartió su situación.

La bebé será la primera hija de la presentadora de la revista matutina del canal 7.