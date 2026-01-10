René Barboza saca pecho por el “Cañero” tras su salida de Repretel

El periodista y cantante René Barboza salió en defensa del narrador taurino Jorge Arturo “Cañero” González, luego de que La Teja informara que Repretel decidió no renovarle el contrato tras seis años de formar parte del programa Toros del 6.

A través de una publicación cargada de afecto y respeto, Barboza recordó su trayectoria junto al “Cañero” y destacó su calidad humana y profesional.

El Cañero junto a la periodista y una de las organizadoras del evento, Blanca Madrigal.

“Desde 1995 transmití toros para canal 6 Repretel durante cinco años, después fui compañero de este roble en canal 7 y pocas personas he conocido como este gran ser humano”, escribió René.

Además, contó que cuando llegó a Repretel, González trabajaba para canal 4, pero aun así nunca dudó en brindarle consejos, algo que hasta hoy agradece.

En su mensaje, Barboza también fue enfático en defender la carrera del narrador taurino, quien es toda una institución en las corridas de toros.

“Jorge Arturo González, ‘Cañero’, un maestro. Y recuerde: los cerros son viejos y aun así dan verdor al mundo. No faltará algún descerebrado mediocre que hable mal de usted, pero su carrera los despedaza y los come la envidia”, añadió.

René Barboza defendió a Cañero. Albert Marín para la Teja. (Albert Marín)

La salida del “Cañero” de Repretel se dio luego de que la televisora optara por no renovarle el contrato para la nueva temporada taurina.

Tras conocerse la noticia, el propio González rompió el silencio y aseguró que se va con la frente en alto, agradecido por los años vividos en el canal y por el respaldo del público.

El narrador también dejó claro que su salida no fue por decisión propia y que, aunque el golpe no es sencillo, se queda con los buenos recuerdos y el cariño de la gente que durante años lo acompañó desde sus casas.