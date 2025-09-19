Cañero aclara que está muy bien de salud, pero ya tiene planeado su funeral

Jorge Arturo González Quesada, mejor conocido como "Cañero", narrador taurino. (redes/Facebook)

La falsa noticia de la muerte de Jorge Arturo González Quesada, popularmente conocido como “Cañero”, asustó a muchos menos a él.

El narrador de Toros del 6 de Repretel tiene tan claro que todos somos de la muerte que ya tiene planeado cómo quiere que sea su funeral.

Sus hijos serán los encargados de cumplir con su último deseo, el cual nació un día que fue a una de las tantas excursiones que organiza a México.

Como parte de los lugares que lleva a los turistas ticos que viajan con él, está el visitar la tumba de Antonio Aguilar, cantante y compositor de decenas de clásicos mexicanos.

Esta es la más reciente foto de Jorge Arturo González Quesada de cuando se soltó el rumor que había muerto. (redes/Facebook)

Cañero contó que una vez mientras iban caminando hacia el mausoleo que está en el rancho de los Aguilar, alguien puso en su celular la canción “Un puño de tierra” y a él le dio por cantarla.

“A la par mía iba Norma Aguilar, la sobrina de Toni, todos iban escuchándome, cuando se termina la canción una de las señoras que iba dice: ‘Cañero, por qué no la graba’, y le digo: ‘no’. Me dice Norma: ‘oye, puedes hacerlo, no cantas mal’. Ahí quedó el tema”, recordó.

Sin embargo, tiempo después visitó a su amigo Álvaro Zamora, estadígrafo taurino y quien tiene un estudio de grabación en San Ramón, y se le ocurrió grabar dicho tema.

“Le dije que si tenía la pista que quería grabarla y la grabé una sola vez, se las di a mis hijos y les dije: ‘guárdela, el día que yo me muera me la ponen en la vela y en el entierro. Me van a velar en un redondel, van a montar toros unos tres o cuatros de mis amigos montadores que estén vigentes cuando eso suceda y van a poner narraciones mías’”, dijo.

Jorge Arturo González, "Cañero" desmitió que haya muerto como circuló en redes sociales. (redes/Facebook)

El experto taurino agregó que él no quiere gente llorando en su funeral y que cuando lo depositen en su tumba, donde descansará hasta la eternidad, que suene la canción ‘Un puño de tierra’ con mi voz”.