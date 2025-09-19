¿Falleció Cañero, narrador de toros de Repretel? Feo rumor se soltó del comentarista del 6

Jorge Arturo González "El Cañero" es el narrador taurino más famoso de Costa Rica. (Melissa Fernández)

En las últimas horas surgió la noticia de que falleció Jorge Arturo González “Cañero”, reconocido narrador de Toros del 6 de Repretel.

En redes sociales muchos seguidores lamentan su partida, pero ¿qué pasó con la voz inconfundible de las montas de toros?

Para empezar el experto taurino está más vivo que nunca a sus 81 años y aclaró que el que murió no fue él sino su gran amigo Carlos Andrés Carvajal Azofeifa, quien tuvo el programa “Mundo vaquero”, por canal 13.

“Pues aquí estoy bien, bien. Como puso un amigo mío ahí, ‘no estaba muerto, andaba de parranda’”, dijo desde su casa en Palmares, de Alajuela.

Pero, ¿por qué la confusión y porque la gente lo daba por muerto?

Cañero pertenece al grupo de Toros del 6 que estará un año más con las corridas de toros desde Pedregal en diciembre. (Rafael Pacheco / Sylvia Núñez/Rafael Pacheco / Sylvia Núñez)

Resulta que a Cañero le dio por hacer un video en sus redes sociales para lamentar la partida de su gran amigo Carlos Andrés, vecino de Guápiles, quien murió la noche del domingo producto de un infarto.

“Él era un muchacho muy querido, fue un hombre de paz, apasionado de los toros y los caballos. Y tenía dotes de líder, era juez de calificación. Resulta que fuimos grandes, de la gente transparente, de paz, que no le da cabida a los pleitos ni a chismes ni nada de esas cosas. Él era nada más de hacer lo que amaba. Me llamó una amiga de él para contarme y decidí hacer un video con una pequeña reseña histórica de él y la familia, pero quién sabe cuál ingenioso con la mente perversa, le puso un lazo negro arriba en el video y lo subió a otra página y la gente creyó que había muerto”, explicó.

Muchos se confundieron al ver un lazo negro en el video de Jorge Arturo González, "Cañero". (redes/Facebook)

Muchos empezaron a compartir la públicación se hicieron la idea de que la voz de “y lo mandó a dialogar con la arena” se había apagado para siempre.

Carlos Andrés Carvajal Azofeifa era muy conocido en el mundo taurino por su programa "Mundo vaquero" que tenía en canal 13. (redes/Facebook)

Muchas llamadas

Cañero contó que él ni se había dado cuenta de la confusión hasta que una noche de estas lo empezaron a llamar varios amigos para saber si estaba bien.

“Yo estaba jugando pool con vaso de café, que ese es mi pasatiempo, y como no contestaba el celular mi hijo mayor Freddy mandó a tomarme una foto para subirla y decir que estaba bien”.

“Una señora desde Puerto Viejo ya venía en el carro para acá, montadores, ganaderos, líderes, hasta algún corazoncillo roto también”, mencionó entre risas.

Cañero contó que mucha gente que lo quiere lo llamó para saber si estaba bien.

El narrador de toros aseguró que le hizo mucha gracia que la gente se confundieran de muerto y que a la vez le conmovió la reacción de sus amigos del gremio.

“Sí agradezco en este momento las manifestaciones de cariño de gente muy honesta, muy sincera, hasta lágrimas, que lo hacen a uno pensar que la gente te quiere, que sentis el cariño y demás. Claro, seguro no faltó el que dijo: ‘gracias a Dios que se murió ese hijo de p…’, pero esos serían la minoría”, expresó.

Este es el video que compartió Jorge Arturo González "Cañero"

Listo para diciembre

Por ahora, el Cañero se prepara para viajar en los próximos días a México, pues tiene programada su excursión número 51 a estas tierras del 8 al 16 de octubre. Allá compartirá con Juan Marco Figueroa, hermano menor de Joan Sebastian, su gran amigo de años.

Cañero contó además que su contrato con Repretel sigue firme hasta el 2026, por lo que espera estar en las corridas de toros de fin y principio de año en diciembre.

Jorge Arturo González, Cañero, está muy feliz porque en unos días se reunirá con su gran amigo Juan Marcos Figueroa, hermano de Joan Sebastian. (Melissa Fernández)

Sin embargo, comentó que ante la salida de Frederick Fallas, quien era el productor de Toros del 6, nadie lo ha llamado para reconfirmarle que seguirá siendo parte del elenco.

“Después de que echaron a Frederick supe que quedó Norval Calvo y Diana Rosa y conmigo nadie se ha comunicado, nadie, nadie. Yo sé que tengo contrato hasta el 26, pero nadie me ha dicho nada. Yo tengo el contrato y me estoy preparando para cumplirlo en Pedregal, pero no sé si ya para el siguiente año siga”, comentó.

El narrador dejó claro que está más vivo que nunca y hasta terminó bromeando que él va a morir “como los toros de casta: de pie”.