“Se volvió una selva desgarradora”: Cañero rompe el silencio tras su sorpresiva salida de Repretel

Luego de seis años en Repretel y una trayectoria de más de 36 años en la televisión nacional, el comentarista y narrador taurino Jorge Arturo González, conocido como Cañero, confirmó que su contrato con Canal 6 finalizó este 1.º de enero de 2026, por lo que no continuará en las transmisiones de toros del fin de semana.

El narrador explicó que su salida se dio tras un cambio en la gerencia del canal y aclaró que la decisión no obedeció a una falta de capacidad profesional.

Aseguró que se va agradecido con la televisora, aunque reconoció que existieron situaciones internas marcadas por la falta de transparencia en algunas relaciones laborales.

Cañero terminó su contrato con Repretel tras seis años en Canal 6. (redes/Facebook)

Seis años en Repretel y una carrera de 35 años en televisión

Cañero detalló que su llegada a Repretel se dio hace seis años, luego de salir de Teletica, cuando Frederick Fallas Alfaro lo contrató inicialmente por dos años, contrato que fue renovado en dos ocasiones por el mismo periodo.

“Mira, los casi 40 años que tengo de trabajar en televisión, trabajé en canales 4 y 9, Multivisión de Costa Rica 13 años, trabajé en el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural ocho años, trabajé en Teletica casi nueve años y ahora estaba cumpliendo la sexta temporada con Repretel. Serían 36 años en televisión”, le contó a La Teja.

El comentarista recalcó que, incluso, en los periodos en los que no estuvo vinculado a una televisora grande, nunca dejó de trabajar y se mantuvo activo en medios de comunicación, y es que se siente tan bien para trabajar que todavía no ha empezado ningún trámite para pensionarse.

Cambio de gerencia y contrato no renovado

El comentarista suma 36 años de trayectoria en la televisión nacional, los últimos seis los pasó en Repretel.

Según explicó, su contrato llegó a su fin tras la salida de Fernando Contreras de la gerencia y la llegada de una nueva administración.

“Al cambiar de gerencia llegó otro nuevo gerente, a quien no conozco ni he saludado personalmente, y una de sus primeras decisiones fue que Cañero se tenía que ir. Hay que respetarlo, es el máximo jefe, pero sé que no me fui por falta de capacidad”, afirmó.

González destacó que durante su paso por Canal 6 fue parte de importantes logros en audiencia, especialmente en las transmisiones taurinas, donde le compitieron con todo a Teletica.

“Me voy orgulloso de que, a mi llegada a Canal 6, por primera vez Toros del 6 dejó de ser segundo lugar eterno. Alcanzamos varios primeros lugares y las transmisiones de toros es el único programa del canal que aparece entre los más vistos de la televisión costarricense”, aseguró.

Críticas al ambiente en la televisión nacional

Cañero también se refirió al ambiente laboral dentro del gremio televisivo, al que comparó con otros sectores, donde las relaciones cambian con facilidad.

“El gremio de la televisión es muy especial, todos son amigos en un momento y enemigos en otro. Hay personas que creen que trabajan en Las Vegas o en Hollywood y se les olvida que aquí la fama dura un minuto”, expresó.

Reconoció que nunca fue una figura basada en la apariencia, sino en el conocimiento y la pasión por su trabajo, y mencionó su admiración por José Mujica, expresidente de Uruguay, como ejemplo de sencillez y liderazgo, algo que, según él, le falta a muchos. Asimismo, reclamó que le faltó una despedida.

“Yo creo que, por respeto a una trayectoria, por educación y sobre todo por respeto al público, deberían dejar que uno haga una despedida, pero nada. Los únicos que se despidieron de mí fueron el Padre Mix, Argenis Matarrita y las muchachas que me dan en el café, y pare de contar.

“La televisión es un gremio aparte; hoy son y mañana no aparecen. Se ha vuelto una selva desgarradora y no sé por qué; yo nunca le he pateado el trasero a nadie para hacer lo que hago”.

Cañero está contento de que lo imiten. Cortesía.

Agradecimiento y puertas abiertas

Pese a su salida, el comentarista fue enfático en señalar que no guarda resentimientos contra ninguna televisora.

“Yo contra la televisora no tengo nada, solo agradecimiento. No puedo decir lo mismo de algunos personajes que han actuado sin transparencia, pero para el canal solo cosas buenas”, señaló.

Agradeció especialmente a Frederick Fallas, a quien calificó como el mejor jefe que ha tenido, así como a figuras clave de la animación como Andrés Zamora, conocido como el Padre Mix, y a Luis Fernando Crespi González (q.d.D.g).

Futuro abierto a nuevas oportunidades

Con 73 años, Cañero aseguró que se mantiene en plenitud de condiciones y que ya ha recibido algunas ofertas para continuar en medios de comunicación, pero todavía no sabe qué le espera; lo que sí ve complicado es renovar su unión con Repretel, al menos en este momento.

“Sigo amando lo que hago. Cuando una persona hace lo que ama, no se cansa, no trabaja, disfruta. Por ahora es definitivo, no voy a estar, pero me voy muy agradecido”, concluyó.

Nota realizada con ayuda de IA