Cañero no se guardó nada contra Diego Miranda por lo que dijo del tope

La eliminación del Tope Nacional en San José continúa generando reacciones desde distintos sectores ligados a la tradición y al mundo ecuestre.

Esta vez fue Jorge Arturo González, conocido como Cañero y reconocido experto en toros y caballos, quien cuestionó con dureza las declaraciones del alcalde capitalino, Diego Miranda, y advirtió que este tipo de decisiones afectan la identidad y la historia del país.

Para Miranda el Tope es anticuado y clasista

Diego Miranda, alcalde de San José (Rafael Pacheco Granados)

González reaccionó a las palabras del alcalde, quien justificó la cancelación del tope al calificarlo como una actividad “anticuada”, donde personas con mayor acceso a recursos exhiben su riqueza frente a quienes no la tienen. Para Cañero, esa postura responde a una visión ideológica contraria a las tradiciones.

“El señor alcalde de San José es uno de los muchachos de los que llamamos de la era de cristal, por ende está en contra de todo lo que sea tradición”, afirmó Cañero.

Defensa del trabajador del campo

El comentarista taurino defendió el papel de quienes participan en estas actividades, especialmente el trabajador rural.

“A este tipo de personas no les gusta que el verdadero hombre que trabaja en el campo tenga o no recursos económicos, que es el que produce los alimentos que él y todos nos comemos en la mesa”, expresó.

LEA MÁS: Diego Miranda dice que topes son para que los ricos se exhiban y una organizadora no se le quedó callada

González sostuvo que, en medio de un contexto nacional marcado por noticias negativas, el tope representa un espacio de esparcimiento legítimo.

“Ante tanto acoso de corrupción, de asalto, de muerte, de sicariato, de malas noticias, es bueno que tengan un día, o tal vez resumiendo, 15, de una diversión sana”, dijo a La Teja.

Jorge Arturo González, conocido como Cañero, criticó la eliminación del Tope Nacional en San José. (redes/Facebook)

Crítica al señalamiento por exhibir bienes

Uno de los puntos que más cuestionó fue la crítica hacia quienes participan con caballos o ganado de alto valor.

“Si alguien compró su caballo con el sudor de su frente, se lo ganó, ¿por qué no puede exhibirlo?”, reclamó, repitiendo la pregunta en varias ocasiones como señal de inconformidad.

También aseguró que se le debe dar más importancia a temas de seguridad.

Advertencia sobre pérdida de identidad

Cañero fue enfático al advertir sobre el impacto cultural de eliminar tradiciones.

“Un pueblo sin personajes ni tradiciones no tiene historia y ellos están borrando la historia”, afirmó.

LEA MÁS: Alcalde de San José justifica por qué suspendió dos de las actividades más llamativas de fin de año

Aunque aclaró que no conoce personalmente al alcalde, aseguró que este tipo de decisiones afectan directamente a la población.

“¿Por qué quitarle a la persona que tiene la tradición las diversiones que después de un año turbulento quieran tener?”.

Sectores ligados a los toros y caballos defienden el tope como parte de la identidad cultural. (JOHN DURAN/John Durán)

Nota realizada con ayuda de IA