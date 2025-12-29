Diego Miranda dice que topes son para que los ricos se exhiban y una organizadora no se le quedó callada

La decisión del alcalde de San José, Diego Miranda, de no realizar el Tope Nacional este año en la capital sigue generando reacciones.

Una de las más contundentes fue la de Laura Collado, caballista y organizadora histórica del evento, quien aseguró que el jerarca municipal está “totalmente equivocado” al calificar el tope como una actividad elitista y propia de tiempos pasados.

Para Collado las diferencias de clases sociales, en Costa Rica no existen

El Tope en San José dejó de realizarse este año por decisión del alcalde Diego Miranda. (Rafael Pacheco Granados)

Collado reaccionó a las declaraciones en las que Miranda afirmó que el tope es una actividad “anticuada”, donde personas con mayor acceso a la riqueza exhiben sus bienes frente a quienes no las tienen.

“Hemos decidido cambiar tradiciones como el tope, que es una actividad bastante anticuada, donde mucha de la gente que tiene más acceso a recursos, a riqueza, exhibe sus riquezas frente a la gente que no tiene acceso a ellas. Es casi una actividad de tiempos pasados donde la nobleza se exhibía”, argumentó Miranda en un video que, como era de esperarse, generó diversas reacciones.

Para la organizadora, esa afirmación desconoce por completo la realidad del evento.

“Está totalmente equivocado, totalmente equivocado. Si usted hace un censo a la salida del tope y pregunta quiénes son los jinetes o participantes elitistas, se va a encontrar que son cuatro o cinco y se va a encontrar que la mayoría de los que participan en el tope no son de esa clase social”, afirmó Collado a La Teja.

Defensa de la mezcla social

Laura Collado defendió el Tope Nacional y rechazó que sea una actividad elitista. (Cortesía)

La caballista sostuvo que el Tope Nacional es una de las actividades donde se refleja la mezcla social que caracteriza al país.

“Él lo que quiere es hacer una división de clases que en Costa Rica no existe. Costa Rica es el mejor país del mundo y es un país donde todos nos mezclamos y no hay división de nada”, expresó.

Coyado cuestionó además el mensaje que, a su criterio, se transmite al eliminar una tradición con décadas de historia.

“Él estaba promoviendo algo que en Costa Rica no existe. Los únicos pobres que existen son los pobres de espíritu, porque los demás, por algo se han mantenido vivos todos estos eventos en todos los pueblos del país”, señaló.

Crítica a la eliminación del evento

La organizadora aseguró que el tope realizado este año fue exitoso y que siempre existe espacio para mejorar.

“El Tope este año estuvo excelente. Yo no critico nada. Siempre se puede agregar algo, pero estuvo muy bien”, comentó.

Desde su experiencia, Collado considera que el alcalde pudo optar por el diálogo en lugar de la eliminación del evento.

“Yo considero que el alcalde de San José podría haber logrado mucho si hubiera convocado a los 5.000 caballistas a una reunión y les hubiera dicho: ‘Yo quiero mejorar el tope de San José, necesito consejo, necesito ayuda’”, manifestó.

Caballistas aseguran que el tope es una tradición donde participan personas de todas las clases sociales. (JOHN DURAN/John Durán)

Llamado al diálogo y al positivismo

Para Coyado, la clave está en escuchar y construir. “Eso es lo que yo hubiera hecho. En la vida no se puede ser drástico en nada. Uno debe buscar gente más inteligente que uno para que le ayude”.

La caballista añadió que San José vivió el tope durante toda una vida y recordó que los desfiles con caballos no son exclusivos del país.

“No solo Costa Rica tiene esos desfiles. En todos los países hay desfiles. No hay que dejarse llevar por una persona que puede hacer mucho daño haciendo divisiones de clases”, concluyó.

