San Ramón fue tierra de caballos y jinetes en un tope más de un pueblo que del país

El Tope Nacional desde San Ramón dejó escenas como estas, a pesar de que al ambiente le faltó fiesta. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El cantón alajuelense de San Ramón se convirtió este viernes 26 de diciembre en territorio de caballos y jinetes con la realización del Tope Nacional 2025, cuyo ambiente se percibió más como una actividad de un pueblo que de índole nacional.

La actividad equina, que celebra el Día del Caballista Nacional, trotó por otras calles luego de que la Municipalidad de San José lo sacara de la capital en el 2023 y el año pasado se albergara en el cantón josefino de Montes de Oca.

A pesar de la buena convocatoria que tuvo el desfile en el 2024 desde su nueva sede, Montes de Oca no lo organizó este 2025; dejando en vilo la actividad, que luego se anunció que se realizaría en Cartago, pero tras la suspensión del evento en la Vieja Metrópoli acabó en “Moncho”.

El Tope Nacional recorrió las principales calles de San Ramón. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Arrancó tarde

El Tope Nacional arrancó pasada la 1 de la tarde, cerca de una hora después de lo previsto, y quien estuvo a cargo de la organización fue la Asociación de Desarrollo Integral de Piedades Sur, una de las más antiguas de ese cantón.

El desfile salió del estadio Guillermo Vargas Roldán y se dirigió por las rutas principales del cantón manudo, pasando frente a la parroquia de San Ramón, cerca de donde estaba la tarima de transmisión de canal 7, la única televisora que hizo la emisión nacional del evento.

La belleza femenina sí que no faltó en el Tope Nacional desde San Ramón. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Repretel dijo a La Teja el martes pasado que ellos no iban a transmitir el tope porque le están apostando a otras coberturas de diciembre como los Toros del 6, la promoción “Repretel te premia” y la transmisión de los 90 minutos por la vida.

Poca asistencia y ambiente de pueblo

A pesar de que hubo una buena participación de caballistas, el evento sí quedó debiendo en asistencia y ambiente.

Con todo y eso, alguna gente destacó que la actividad estuvo bien para ser la primera vez que se realiza ahí. También mencionaron la buena organización.

Ángel Alfaro celebró que el cantón donde vive con su esposa, María Murillo, con quien tiene 20 años de casado, haya acogido el evento, que es toda una tradición en Costa Rica durante las fiestas de fin y principio de año.

Algunas personas hasta sacaron sillones a la calle para presenciar cómodamente el tope. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Me parece bonito. Es una buena alternativa me parece. Está muy linda la organización y todo me parece que ha estado bien”, dijo Alfaro.

Moncheños hasta piensan en carnaval

Su esposa fue la más emocionada con que el Tope Nacional se realizara en San Ramón. Su felicidad por eso fue tal que hasta quiere que el desfile se traslade oficialmente allá y que el 27 de diciembre se realice el Carnaval, otra de las tradiciones de estas épocas de diciembre que dejó de existir en San José desde hace varios años.

“Me siento feliz de que hayan elegido a San Ramón para el Tope Nacional. Está muy organizado y bienvenidos todos a la capital del mundo”, dijo doña María muy emocionada.

Cada quien disfrutó del tope a su manera. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“El ambiente está muy bien, en realidad esperábamos un alboroto, pero está muy organizado. Aquí les esperamos todos los años e inclusive hagamos el carnaval el otro año. Me encantan los caballos, el ambiente y San Ramón es un pueblo todavía y las personas que vengan a disfrutar de este lugar tan bonito se irán muy felices”, dijo doña María.

Johnny Araya hizo crítica

Entre quienes se inscribieron para participar en la actividad estuvo el exalcalde de San José, Johnny Araya.

En una entrevista que le hicieron en canal 7 cuando lo vieron en el tope, el político no desaprovechó la oportunidad de lamentar que el desfile dejara San José por decisión de las nuevas autoridades municipales.

Los jinetes sacaron sus mejores galas y ejemplares para presumirlos en el Tope Nacional en San Ramón. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Lamento mucho que no sea en San José, que tomaran la muy equivocada decisión de no hacerlo, pero agradezco a la Municipalidad de San Ramón por darle la oportunidad”, dijo Araya, quien participa en cuanto tope pueda.

Nota del redactor: colaboró el fotógrafo John Durán.

Estos galanes robaron muchas miradas durante el tope. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Los caballistas lucieron sus mejores galas en su día. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Distinto a lo que sucedía en San José, el Tope Nacional en San Ramón no convocó a tanta gente, pero muchos hicieron lo posible para armar la fiesta. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Los caballistas cuidaron todos los detalles de ellos y sus caballos para lucir muy bien en el evento. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Hermosos caballos y atractivos jinetes recorrieron las principales calles de San Ramón. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Como las orillas de la calle no estaban tan abarrotadas de gente, los asistentes disfrutaron el evento con comodidad. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Por primera vez el Tope Nacional se realizó fuera de San José. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El Tope Nacional en San Ramón pasó la prueba raspando. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Algunos aprovecharon el tope y sacaron a presumir sus autos antiguos. Fotografía: John Durán (John Duran/John Durán)