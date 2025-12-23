Eventos

Tope Nacional será celebrado por primera vez en San Ramón este 2025: horario y detalles clave

El Tope Nacional de San Ramón se realizará este viernes 26 de diciembre

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Día del Caballista Nacional se celebrará el viernes 26 de diciembre en la cabecera central de San Ramón. Las actividades iniciarán desde las 10 a.m., mientras que el desfile principal comenzará a las 12 p.m., y se extenderá hasta las 6 p.m.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar del desfile de caballos, presentaciones culturales, actividades recreativas y espacios de venta de alimentos y bebidas.

Un evento de tradición nacional

El Tope Nacional es considerado uno de los encuentros ecuestres y culturales más relevantes del país. Año tras año reúne a caballistas de distintas regiones, así como a familias y visitantes que buscan vivir una experiencia ligada a la tradición y al patrimonio cultural.

imágenes de caballistas, caballos y público en el Tope Nacional 2024 en Montes de Oca.
El Tope Nacional será celebrado por primera vez en San Ramón. (JOHN DURAN/John Durán)

Dedicatoria especial

En esta edición, el evento será dedicado a don Gerardo Morales, reconocido caballista y fundador de la Raza Costarricense de Paso, como homenaje a su aporte al desarrollo y fortalecimiento del caballismo nacional.

Parqueo y logística

Para facilitar el acceso, la organización habilitó un espacio aproximado de cinco hectáreas destinado a parqueo para vehículos particulares. El área contará con seguridad y control de entrada y salida, y estará ubicada en la segunda entrada a San Ramón, al lado derecho.

Tope NacionalSan RamónDía del caballista nacional
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

