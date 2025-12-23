Tope Nacional será celebrado por primera vez en San Ramón este 2025: horario y detalles clave

El Día del Caballista Nacional se celebrará el viernes 26 de diciembre en la cabecera central de San Ramón. Las actividades iniciarán desde las 10 a.m., mientras que el desfile principal comenzará a las 12 p.m., y se extenderá hasta las 6 p.m.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar del desfile de caballos, presentaciones culturales, actividades recreativas y espacios de venta de alimentos y bebidas.

LEA MÁS: Las Fiestas de Zapote regresan este 25 de diciembre con una sorpresa especial

Un evento de tradición nacional

El Tope Nacional es considerado uno de los encuentros ecuestres y culturales más relevantes del país. Año tras año reúne a caballistas de distintas regiones, así como a familias y visitantes que buscan vivir una experiencia ligada a la tradición y al patrimonio cultural.

El Tope Nacional será celebrado por primera vez en San Ramón. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Picnic Fest 2026 revela su listado oficial de artistas y anuncia la venta de entradas

Dedicatoria especial

En esta edición, el evento será dedicado a don Gerardo Morales, reconocido caballista y fundador de la Raza Costarricense de Paso, como homenaje a su aporte al desarrollo y fortalecimiento del caballismo nacional.

Parqueo y logística

Para facilitar el acceso, la organización habilitó un espacio aproximado de cinco hectáreas destinado a parqueo para vehículos particulares. El área contará con seguridad y control de entrada y salida, y estará ubicada en la segunda entrada a San Ramón, al lado derecho.