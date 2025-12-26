Teletica e Ítalo Marenco dieron la sorpresa y se cumple lo que se sabía pero negaron

Ítalo Marenco y Teletica sorprendieron este jueves con un anuncio de última hora que confirmó un rumor fuerte de pasillo que durante semanas ambas partes habían negado públicamente.

La exfigura de Repretel fue presentado como fichaje estrella de Toros Teletica, minutos antes de iniciar la primera corrida de la temporada 2025-2026, desde Pedregal.

Ítalo Marenco se unió oficialmente a Toros Teletica. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

Un regreso que se negó… hasta hoy

Tanto Marenco como Nikole Román, nueva productora de Toros Teletica, habían descartado la participación del comunicador en la temporada taurina.

“Con Ítalo, de parte de nuestra gerencia, no se ha informado que tenga el chance de venir a los toros ni a ningún programa de los que hace el canal en diciembre”, dijo Román hace unas semanas a La Teja.

En ese momento, la productora solo confirmó una breve aparición especial.

“Sí, vamos a tener una pequeña sorpresa un día con él, pero será solo un día que va a estar con nosotros; no obstante, no será como presentador”, afirmó.

Ítalo Marenco regresa a Teletica

Teletica lo confirma minutos antes de salir al aire

La sorpresa se destapó este jueves 25 de diciembre, justo antes del arranque oficial de la temporada taurina.

“Toros Teletica le dio la bienvenida a un nuevo integrante de su elenco: Ítalo Marenco. La producción y el propio Marenco confirmaron la noticia la noche de este jueves”, informó canal 7 en una nota publicada en su sitio web.

Ítalo Marenco ya comenzó a hacer locuras con el público en el redondel de Pedregal. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

Del 6 al 7: el camino de Ítalo

Ítalo llegó a Teletica en agosto pasado, tras renunciar a Repretel, canal en el que trabajó durante 10 años. Su salida de canal 6 se dio luego de aceptar participar en Mira quién baila.

Posteriormente tuvo una aparición especial en Misión Chinamo y ahora vuelve oficialmente a la pantalla con Toros Teletica.

En los pasillos televisivos se comenta que el comunicador seguirá ligado a canal 7 y que su destino definitivo sería Buen día, la revista matutina que competiría directamente con Giros, espacio que él condujo por años en Repretel.

“Que suelten ese toro”

Marenco se mostró entusiasmado con su regreso a las transmisiones taurinas y con el nuevo equipo que lo acompaña.

“Siento que llego con un equipo hermoso. Ya quiero que suelten ese toro y que empiece la fiesta grande que toda Costa Rica está esperando y ponerle muchísimo amor, como yo siempre lo pongo en todo lo que hago”, expresó en declaraciones a canal 7.

En sus redes sociales también celebró el momento con fotos de su primera noche en Toros Teletica.

“Gracias por su cariño, por su apoyo. Vamos con todo. Ya me alistaron el sillón”, bromeó.

Ítalo Marenco debutó en Teletica en el programa Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Lo del sillón no es casualidad: su esposa, Cindy Villalta, suele “castigarlo” cuando se expone demasiado en la arena frente a los toros con tal de entretener al público.