Toros vienen con caras nuevas, ausencias sonadas y alianzas inesperadas en la tele nacional

Teletica y Repretel estarán este año transmitiendo las corridas de toros desde el redondel de Pedregal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las transmisiones de toros, uno de los platillos fuertes de la televisión costarricense en diciembre y principios de enero, llegan este año cargadas de novedades, movimientos inesperados y sorpresas que ya están dando de qué hablar entre los televidentes.

Repretel, Teletica y ahora una alianza entre ¡Opa!, Canal 38, y Multimedios, Canal 8, afinan sus apuestas para llevar el mejor entretenimiento taurino a los hogares del país.

Una de las principales novedades en Toros del 6 este año es la incorporación del humorista y presentador Gustavo “Tavo” Gamboa, quien confesó sentirse más que cómodo con el equipo de Repretel y agradecido por la oportunidad.

“Desde que llegué a trabajar con ellos en La dulce vida me he compenetrado muy rápido. Me siento muy bien trabajando con el equipo, con los presentadores y con todo el personal en general. Creo que hemos hecho buena química”, comentó.

Gustavo Gamboa pasó de presentar La dulce vida a estar en el Festival de la luz y ahora las corridas de toros de Repretel. (Suministradas por Repretel/Suministradas por Repretel)

Aunque será su debut en Toros del 6, Gamboa no es del todo ajeno al ambiente taurino, pues recordó que ya había participado en una transmisión desde Pedregal, pero cuando existía canal 9, entre 2013 y 2014. Incluso, bromeó con que si no fuera comediante, probablemente habría sido vaquero.

“Yo creo que sería vaquero si no fuera comediante. No tengo ni caballo ni plata para eso, pero me gustaría”, dijo entre risas.

Según dijo Tavo, lo que más lo ilusiona es estar en gradería compartiendo de cerca con el público.

“Disfruto mucho el contacto con la gente, como lo hice en el Festival de la Luz. Eso me llena muchísimo”, aseguró.

Charlyn López y Edson Picado, con su personaje de Víctor Carvajal, también estarán en Toros del 6. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Grandes ausentes

A este debut se suma también el del humorista Argenis Matarrita, reciente ganador del programa La dulce vida, quien se une al elenco taurino de Repretel.

Pero no todo son incorporaciones. Este será el primer año sin Ítalo Marenco en las transmisiones de Repretel, tras su salida del canal. Además, El Galán tampoco estará presente, ya que por motivos de salud tuvo que bajarse del proyecto a última hora.

Edgar Cartín, creador de este popular personaje, dijo a La Teja que está recibiendo un tratamiento por un virus que tiene y los medicamentos que toma le bajan las defensas y, como en el ambiente taurino hay tanta contaminación, es mejor prevenir.

“Me prohibieron ir a los toros y primero está la salud que todo lo demás. Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo El Galán.

Repretel dejó ver fichaje para Toros del 6 en este promocional

Dos bajas menos

En el caso de Toros Teletica, su productora, Nikole Román, confirmó a La Teja el elenco que acompañará las transmisiones este diciembre.

Entre los convocados destacan Marvin Hidalgo, Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake y Max Barberena.

Mientras que el humor estará a cargo de Natalia Monge, Rigoberto “Gallina” Alfaro, Daniel Montoya y la querida actriz Eugenia Fuscaldo.

“Toros Teletica siempre se ha enfocado en el entretenimiento sano y familiar. Queremos que sea un espacio de disfrute para todas las familias costarricenses”, explicó Román, quien destacó la buena química entre los integrantes del elenco.

Ellos serán parte del elenco de Toros Teletica este 2025. (Rafael Pacheco / Sylvia Núñez/Rafael Pacheco / Sylvia Núñez)

Pero ellos también tendrán bajas, pues por primera vez no estará el actor Mauricio Astorga, con su personaje de Morgan, ni la barrilera Krissia Rodríguez, quien fue la novedad el año pasado.

Astorga estará ausente porque pidió permiso para pasar estas fechas dicembrinas al lado de su familia, pues viene de terminar Mira quién baila y está en la preparación de una nueva obra de teatro para enero.

“Tratamos de mantener el equipo consolidado, pero también darles descanso a las personas, porque son fechas complejas y para pasar en familia”, explicó la productora del 7.

Ítalo Marenco tenía 10 años de estar en Toros del 6 y este año será su gran ausente. (Archivo/Archivo)

¿Qué pasará con Ítalo Marenco?

Este 2025 el gran ausente será Ítalo Marenco, sin duda alguna, pues no estará ni en el 6 ni en el 7 como presentador.

Eso sí, la productora de Toros Teletica adelantó que sí estará una noche con ellos, pero cumpliendo una misión especial.

Entre las novedades que trae el canal del trencito destaca el regreso de “El Reto del 7”, ahora con una versión más extrema, además de los campeonatos de monta y barrileras, así como cambios en las dinámicas de los improvisados.

Dos canales en uno

Otra de las grandes sorpresas también es la alianza entre ¡Opa! y Multimedios, que transmitirá los festejos desde la Plaza de Toros de Zapote, igualmente desde el 25 de diciembre al 4 de enero de 2026.

Entre las figuras que tendrán, destacan Cristiana Nassar, José Víquez, Fabiola Herra, Gustavo Retana, Catalina Mendieta, Mahyla Roth y Marcela Negrini.

Omar Cascante y Marcela Negrini estarán en las transmisiones de toros de Zapote. (redes/Instagram)

Una de sus grandes sorpresas es la contratación de Omar Cascante, quien regresa a la televisión tras su salida de Teletica en 2024. Y también la incorporación de Mahyla Roth, miss Universo Costa Rica 2025, como parte de las presentadoras.

En cuanto al humor, estará a cargo de los comediantes Mila Montero, Felipe Leiva (exganador de La dulce vida), Allan Conejo y César Chávez. Además, tendrán al experto taurino Álvaro Brenes.

Este 2025 habrá corridas de toros en Pedregal y Zapote. (Rafael Pacheco Granados)

Al final, más allá de la competencia entre televisoras, el gran ganador será el público, que tendrá muchas opciones para escoger dónde disfrutar las corridas de toros, ya sea por las figuras que más le gustan, el tipo de humor o el estilo de transmisión.

Lo cierto es que, como cada diciembre, los toros vuelven a ser protagonistas en la pantalla chica y la fiesta está servida para todos los gustos a partir de este 25 de diciembre.