Querida exfigura de El Chinamo regresó al programa de Teletica tras cinco años

Una querida y recordada exfigura de El Chinamo regresó este 2025 al programa de Teletica y no pudo ocultar la emoción que le generó volver a ese espacio tan especial en su carrera.

Se trata de la actriz Natalia Pereira, quien formó parte del elenco del gustado programa de fin de año de canal 7 durante varias temporadas.

El Chinamo encendió los motores de su temporada 2025 el pasado 11 de diciembre. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sol, la meserita que se ganó el corazón del público

A Natalia se le recuerda especialmente por interpretar a Sol, la tierna meserita que conquistó al público por su dulzura, simpatía y carisma.

El personaje también se caracterizó por los llamativos y coloridos trajes que lucía en cada aparición, lo que convirtió a Solcito en una de las figuras más entrañables de aquella etapa de El Chinamo.

Exfigura de El Chinamo regresó al programa

Regresó como público y la pasó “superbien”

Pereira contó este jueves en Instagram que el miércoles volvió al programa, aunque esta vez desde otra perspectiva: como parte del público.

“Después de 5 años regresé a chinamear, esta vez a vivir la experiencia como público y la pasé superbien”, escribió Natalia.

La artista, quien además es locutora, voz comercial y maestra de educación especial, destacó lo bien que la pasó durante la grabación del programa.

El Chinamo sigue siendo un éxito

Natalia también se refirió a la vigencia del formato que Teletica estrenó en el año 2000 y que sigue siendo uno de los espacios más vistos de la televisión costarricense en diciembre.

“La fórmula de El Chinamo sigue siendo un éxito, en donde el público baila, canta, goza y gana”, expresó Pereira.

Natalia Pereira la pasó "bomba" en su regreso a El Chinamo. Fotografía: Instagram Natalia Pereira. (Instagram/Instagram)

La actriz asistió al programa muy bien acompañada por un grupo de amigas, con quienes disfrutó de principio a fin.

¿Un regreso para el 2026?

Según contó la propia Natalia, fue el productor del programa, Alonso Acosta, quien la invitó a asistir al espacio, detalle que no pasó desapercibido para los seguidores del programa.

“Gracias por la invitación”, agradeció Pereira a Acosta en sus redes sociales.

Por ese motivo, no sería nada raro que Natalia Pereira regrese a El Chinamo en el 2026, esta vez ya no solo como público.

Natalia Pereira junto a Pirulillo en El Chinamo. Fotografía: Instagram Natalia Pereira. (Instagram/Instagram)

Así vivió su regreso

La artista compartió fotos y videos en sus redes sociales que evidencian lo mucho que disfrutó volver a la que, durante años, fue su casa televisiva.