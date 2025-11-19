Mauricio Astorga defiende a su esposa de acusaciones en su contra y revela si ella puede o no despedir actores

El actor Mauricio Astorga actualmente es juez en el formato Mira quién baila.

Las redes sociales están ardiendo luego de que un chisme señalara un supuesto pleito dentro del elenco de “Los enredos de Juan Vainas”.

La polémica no solo hablaba de gritos y agarronazos, sino que también mete en el ojo del huracán a Katherine Campos, esposa de Mauricio Astorga, acusándola de sacar actores de los teatros donde trabajan.

Ante el escándalo que creció como pólvora, Mauricio Astorga decidió ponerle el pecho al chisme y dar su versión a lo que asegura son “informaciones totalmente incorrectas”.

Astorga atendió nuestras consultas mientras estaba en plena grabación, pero insistió en que era urgente aclarar lo que se estaba diciendo.

“Es importante que conversemos, hay cosas que se han dicho que no son verdad”, dijo apenas lo contactamos.

El actor aseguró que la acusación más grave —que su esposa habría despedido actores— es completamente falsa.

“Mi esposa no tiene ninguna injerencia en la parte artística. Ella ve presupuesto, pagos, compras, negociaciones… pero no decisiones creativas, ni de elenco”, explicó.

Los actores Ricardo Jiménez y Magdiel Ramírez son socios de Mauricio Astorga y tienen juntos el teatro Lucho Barahona. (Mayela López)

Incluso recordó lo absurdo de afirmar que ella habría despedido a Juan Vainas y Chibolo.

“Imagináte vos, Ricardo y Magdiel no trabajan para mí, somos socios. ¿Cómo los va a despedir?”, recalcó.

Además, aclaró que todos actores siguen trabajando como el caso de Bernardo Barquero, quien actualmente es productor, director y escritor de “El Grinch” que se presenta en El Triciclo.

También que Magdiel Ramírez (Chibolo), es quien dirige y actúa en la obra “Una tía de alquiler” en el teatro Lucho Barahona y que Ricardo Jiménez (Juan Vainas) fue el escritor de la obra y continúa con proyectos propios.

El actual juez de Mira quién baila también aclaró que el Alberto “Beto” Marín (don Zenón) no está en teatro porque se haya peleado, sino por una lesión y que, de hecho, ya habló con él para que esté en la obra que estrenan en marzo 2026.

Mauricio insistió en que es normal que en teatro no todos entren en todos los elencos.

“Eso no tiene nada que ver con cariño o enemistad. Es simplemente casting”, recalcó.

Nada de bronca

Astorga, conocido por su personaje de “Morgan”, también desmintió por completo la supuesta bronca que hubo entre Ricardo y Magdiel.

“Son un par de caballeros. Serían incapaces de una escena tan desagradable. No hubo gritos, ni golpes, ni nada parecido. Seguimos siendo amigos y somos socios”, mencionó.

Aunque aceptó que los cambios administrativos en el teatro Lucho Barahona (donde los tres son socios) sí existieron, pero no por un pleito entre ellos.

El actor confirmó que Ricardo Jiménez dejó la administración hace poco más de dos meses, pero no por peleas internas.

“Ellos también tienen sus proyectos personales, Ricardo está desarrollando un proyecto turístico en el Golfo de Nicoya, tiene un taller, tiene sus proyectos artísticos, sus presentaciones, sus shows, a él le va muy bien. Hace dos meses decidió no continuar con la administración del teatro, pero no por un problema con Magdiel ni conmigo, sino porque está desarrollando sus propios proyectos”.

“Todos tenemos proyectos personales, además de los que tenemos en común, Ricardo tiene estos proyectos que te estoy contando, yo también tengo los míos. Estoy ahorita en Mira quién baila, tengo proyectos con diferentes marcas comerciales, tengo show con Morgan. Magdiel también tiene sus shows con Chibolo, tiene sus proyectos de teatro por aparte, en fin, todos además de que hacemos cosas juntos también tenemos eventos personales”, señaló.

Mauricio Astorga aclaró que su esposa Katherine Campos no ha despedido a nadie y defendió su trabajo. (Instagram)

Tras la salida de Ricardo y de su esposa como administradores le pidieron a Mau y su esposa que se hicieran ellos cargo.

“Ricardo y yo que nos conocemos hace tantos años, una vez nos prometimos que nunca nos íbamos a pelear por temas de dineros y así ha sido, nunca hemos tenido un problema que tenga que ver con temas económico”, expresó.

Fuera de la producción de la serie

Mauricio también aprovechó para aclarar que desde hace más de un año no forma parte de la producción, ni dirección de “Viernes de comedia” de Teletica y que salió justamente por la cantidad de trabajo y proyectos personales que tiene.

“Yo no estoy porque cuando finalizó la segunda temporada de la serie de Morgan hablé con el canal de que no iba a continuar con las producciones porque tenía algunos proyectos personales que iba a desarrollar, tanto en teatro como con mis personajes, y en ese momento se dio la coyuntura de la pausa que hacemos siempre para fin de año”, dijo.

El actor se mostró visiblemente golpeado por la situación que, según él, está afectando su vida familiar.

“Somos una familia tranquila, que no se mete con nadie. Es muy doloroso que se den este tipo de situaciones donde se ataca de una manera tan cruel”, agregó.

Y cerró con un mensaje directo en defensa del nombre de su esposa: “Gracias a su trabajo honesto muchas personas llevan sustento a sus hogares. No es justo que se manche el nombre de personas que solo trabajan con honestidad y respeto”.