La persona que se disfrazó de Morgan dejó a todos con la boca abierta en Mira quién baila

A Mauricio Astorga, quien encarna a Morgan, lo sorprendieron en la décima gala de Mira quién baila cuando apareció un inesperado “gemelo” en el escenario, un momento que no salió en televisión pero que causó carcajadas entre todos los presentes.

La responsable del vacilón fue Sandra Carvajal, la vestuarista del programa, quien contó que parte del plan era que Mauricio usara su traje en la presentación sorpresa de Toni Costa, y como ella tenía todas las cosas del comediante, vio la oportunidad perfecta para hacer una travesura.

“Tenía todas sus cosas aquí conmigo y creo que era una buena oportunidad para salir de la rutina. Le pedí permiso para ponérmelo y al final hasta el bigote me pegó”, contó entre risas.

Sandra dijo que cuando se puso el traje fue un total vacilón, porque nadie se esperaba verla convertida en Morgan.

“Nadie se espera que uno salga así y además dudo que alguna compañera haga algo así”, afirmó.

La vestuarista señaló que Mauricio Astorga, juez del programa, quedó encantado al verla vestida como su personaje. “Me dijo que estaba loca, que cómo se me ocurría ponerme ese pelucón y su vestuario”, relató.

Sandra explicó que no es la primera vez que se mete en el papel de alguien. En Tu cara me suena y en las grabaciones de Guanca Galindo caído del cielo también había aprovechado para jugar un rato.

“Una vez me puse las cosas de Alex Costa y Gallina, con permiso, claro. Fue vacilón porque esos trajes los cuidan mucho y no los prestan”.

Este domingo, la aparición de su “gemelo” incluso confundió a más de uno, ya que Mauricio andaba muy elegante. “La gente se dio cuenta de que no era Mau sino otra persona, pero jamás imaginaron que era yo”, concluyó.

Décima Gala

La décima gala estuvo cargada de emoción, con participantes dejando el alma en la pista para seguir en competencia. Una de las coreografías que más llamó la atención fue la de Mimi Ortiz junto al juez español Toni Costa, quienes cerraron su presentación con un swing criollo que puso al público de pie.La presentadora explicó que habían tenido muchas oportunidades para hacer ese baile, pero estaban esperando el momento perfecto. Y, según dijo, no había mejor lugar para hacerlo que en el mismo escenario donde se conocieron.