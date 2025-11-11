Lynda Díaz no se quedó callada y dijo sus verdades tras expulsión de Daniel Montoya de Mira quién baila

Fiel a su estilo picante y controversial, Lynda Díaz no se quedó callada y dio su opinión sobre la expulsión de Daniel Montoya del programa Mira quién baila de Teletica, ocurrida el domingo pasado.

El comediante fue el eliminado en la más reciente gala del reality, tras semanas de duras críticas por parte del jurado. Su continuidad la disputó con Ericka Morera.

Lynda Díaz no se guardó nada al hablar de la salida de Daniel Montoya de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Se enojó Daniel Montoya con Diego Bravo por decirle “llorón”?, Humorista fue tajante con el youtuber

“El maje no baila nada, pero me hacía reír muchísimo”

Durante un en vivo en Instagram, Lynda defendió este lunes por la noche al humorista y destacó que, aunque Montoya no era el mejor bailarín, sí aportaba mucha diversión al programa.

“El maje no baila nada, el maje está fuera de forma y demás, gente, pero les voy a decir una cosa: mi esposo y yo nos desternillábamos de la risa viéndolo. A mí me parecía divino, lo que me hacía reír. ¿Qué las bromas eran pasadas de gusto? No importa, gente, eso es un comediante”, dijo Díaz entre risas.

La exmodelo reconoció que, a pesar de sus limitaciones físicas, Daniel dio todo en la pista y enfrentó las críticas con valentía.

LEA MÁS: Daniel Montoya tomó medidas en contra de Diego Bravo luego de que youtuber lo llamara “llorón”

“Hizo un gran esfuerzo para bailar y darla toda, además de aguantar críticas de ‘fuera Daniel, no sirve para nada, está gordo, esto y lo otro’. Y gente, ese que estaba fuera de forma, baila mejor que muchos que andan ahí criticando. A mí me encantaba verlo”, agregó.

Daniel Montoya salió expulsado de Mira quién baila el domingo pasado. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

“Se fue la alegría del programa”

Aunque Ericka Morera es una de sus favoritas en la competencia, Lynda Díaz confesó que la salida de Daniel le quitó un toque especial al show.

“Cuando sacaron a Daniel, le dije a mi esposo que no iba a ver más nada. El mae se tiraba unas bromas que nos hacían orinarnos de la risa. De verdad, se fue la chispa del programa”, afirmó.

LEA MÁS: Lynda Díaz da polémico consejo a Ericka Morera por comentarios de los jueces en Mira quién baila

“Dio la talla y lo voy a extrañar”

Díaz también aprovechó para enviarle un mensaje directo al humorista, destacando su entrega y esfuerzo a pesar de no estar en la mejor condición física.

“Te felicito porque, aunque no estabas en buena forma, diste la talla. Esta competencia exige mucho físicamente, y tú lo diste todo. Yo lo voy a extrañar porque, de verdad, era un vacilón escucharlo. Cuando salió con la camisa de cuadritos nos moríamos de la risa. Era divertido, divertido, divertido”, expresó Lynda.

Finalmente, la exmodelo cerró diciendo que, aunque muchos querían verlo fuera, para ella Daniel Montoya era la alegría de Mira quién baila.

Lynda Díaz participó el año pasado en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

LEA MÁS: Daniel Montoya deja Mira quién baila agradecido y con 14 kilos menos

“Sé que mucha gente lo quería ver afuera, pero para mí se fue la alegría, se fue la chispa del programa. Yo, inclusive, decía que Daniel podía ganar esta vaina”, concluyó.