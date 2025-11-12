¿Daniel Montoya regresa a Mira quién baila? Teletica sorprende con este anuncio

El comediante Daniel Montoya sorprendió a todos al anunciar que volverá a la pista de Mira quién baila este domingo 16 de noviembre, apenas una semana después de haber sido eliminado del reality de Teletica.

El creador del popular personaje Guanelgue reapareció en un video compartido por el canal en redes sociales, donde lanzó una advertencia cargada de humor.

“¿Saben qué? Esta gente no se va a deshacer tan fácil de mí. Nos vemos el domingo en la pista de Mira quién baila”, dijo el carismático comediante en la grabación publicada en el Instagram del programa.

Daniel Montoya en el personaje de Pericles, en la gala de películas de Mira quién baila. Fotografía: Cortesía Teletica Formatos. (Teletica Formatos /Cortesía)

Sin respuesta

La Teja intentó comunicarse con Montoya para confirmar si su regreso será como participante oficial o en calidad de invitado especial, pero hasta el cierre de esta nota no respondió los mensajes.

También se consultó a la productora del programa, Vivian Peraza, quien tampoco atendió las llamadas al momento de la publicación.

¿Vuelve Daniel Montoya a Mira quién baila?

Ericka Morera le ganó el pulso

Montoya fue eliminado el domingo anterior, luego de un ajustado resultado en la votación del público: obtuvo cerca de un 48% de los votos, frente al 52% de la periodista Ericka Morera.

Su salida generó gran revuelo, pues durante varias semanas fue blanco de duras críticas por parte del jurado, aunque también se convirtió en uno de los concursantes más divertidos y comentados del show.

