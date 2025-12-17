Gallina revela la verdadera razón por la que no participa en El Chinamo de este año

Rigoberto Alfaro "Gallina" es uno de los humorista costarricense más populares. (redes/Instagram)

El humorista Rigoberto Alfaro, más conocido como Gallina, es uno de los grandes ausentes este año en El Chinamo, siendo también uno de los que más extraña el público.

Este es el tercer año consecutivo que no está en el programa de Teletica y, contrario a los dos años anteriores, este año ni lo llamaron para pulsearlo.

Gallina tenía diez años de ser uno de los humoristas claves del espacio decembrino y nos explicó las razones por las que ya ni lo llaman de la producción del espacio.

Eso sí, antes dejó claro que este programa ha sido clave en su carrera humorística, por lo cual está muy agradecido con la oportunidad que le dieron años atrás.

El Chinamo se transmitirá hasta el 23 de diciembre. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es un formato que quiero y aprecio, me ayudó mucho en la formación como comediante y fue una plataforma que me impulsó, entonces vivo agradecido”, expresó.

Los humoristas convocados este año son Carlos “el Porcionzón” Ramos, Papi Pazz, Elvirilla y JuanKa Galindo.

Choque de fechas

Gallina detalló que este 2025 no hubo ningún tipo de acercamiento con la producción de Teletica, pero explicó que, al igual que los dos años anteriores, el principal obstáculo siempre ha sido el choque de fechas con el trabajo privado y los eventos corporativos, pues para él esta es una época fuerte.

“Los dos primeros años sí hubo acercamiento de que si podíamos hacer algo (para estar en el programa), pero El Chinamo me queda en fechas donde hay muchos eventos corporativos, por eso me choca. Al contrario de los toros, que son fechas donde prácticamente no hay eventos privados”, explicó el humorista.

El Chinamo se transmite en diciembre por canal 7 y su principal presentador es Carlos Álvarez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En cambio, sus personajes como doña Karoline y Francisco Paco el paco sí forman parte de las transmisiones de los Toros Teletica, a partir de las corridas de toros en Pedregal, que se realizarán del 25 de diciembre al 4 de enero.

Para el comediante, el hecho de que las corridas sean ahora muy cerca de San José es la principal razón por la que desde el año pasado decidió volver al equipo de transmisión de los toros del 7.

Además de Galli, en las transmisiones de toros estarán Carlos Álvarez, Natalia Monge, Daniel Montoya, doña Eugenia Fuscaldo, Susana Peña, Michael Blake y Marvin Hidalgo. También participará el retahilero Max Barberena.

"Galli" si estará en las corridas de toros Teletica este fin y principio de año. (redes/Instagram)

Finalmente, el humorista agradeció el cariño del público que constantemente le escribe para decirle cuánto lo extraña en El Chinamo.

“La gente es muy bonita conmigo, siempre agradecidos. Es una etapa que disfruté mucho”, comentó.

También les envió un mensaje a sus seguidores que lo extrañan: “Nos vemos en los toros, del 25 de diciembre al 4 de enero, también en La Base Podcast y ojalá que nos topemos en algún evento. Gracias por el apoyo y por siempre tenerme en esos recuerdos tan bonitos”, concluyó.