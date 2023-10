Carlos Ramos tras su regreso a El Chinamo: “Cuando el Porcionzón sale ahí bailando el rating se dispara”

Carlos Ramos "El Porcionzón" regresará a El Chinamo con sus divertidos trajes. (MELISSA FERNANDEZ SILVA)

El humorista Carlos Ramos, “El Porcionzón”, regresará este diciemebre a El Chinamo luego que desde el 2019 quedara fuera del elenco principal.

Curiosamente, la producción de Teletica lo convocó a él y no al humorista Rigoberto Alfaro, con quien tuvo algunas diferencias el año pasado porque “Gallina” se negó a ir a su programa de humor.

Conversamos con el Porcio, quien ya tiene 37 años de carrera humorista, sobre este tema y de cómo se siente de volverse a reencontrar con el público chinamero.

- ¿Cómo se siente de volver a El Chinamo?

Primero, estoy muy contento de regresar después de casi 20 años ininterrumpidos de estar, es algo muy reconfortante volver a lo que uno prácticamente puedo llamarme que fui el pionero de El Chinamo porque estuve muchos años seguidos y agradecido con la producción que volvió a pensar en el ‘Menecazo’.

- ¿Hace cuánto se dio la negociación con la producción?

Hace como un mes porque era como el factor sorpresa, entonces lo teníamos ahí reservadito para tirarlo ahora a principios de noviembre porque arranca el 10 de diciembre y bueno, hay que ir a confeccionar los trajes y todo porque son sorpresas muy bonitas las que vienen. Parece mentira pero el Porcionzón lleva mucha producción, lógico que es humor pero detrás de eso, lleva una producción grande porque no es ponerse solo un traje que cualquiera se lo pone, o sea es llevar un material acorde al personaje que uno va a interpretar y eso lleva su tiempo.

A Porcio lo dejaron de convocar en el 2019 luego de 19 años seguidos de estar cada diciembre. (Jose Cordero)

- ¿Va a presentar un show nuevo?

El formato es muy similar a los otros años, tampoco es que vamos a descubrir el agua tibia, pero los personajes serán nuevos y sorpresivos. Afortunadamente, cuando el Porcionzón sale ahí bailando el rating se dispara, o sea, que a la gente el gusta, entonces por eso fue que me volvieron a llamar, porque a la gran mayoría del público le gusta.

- ¿Cómo fueron estos cuatro diciembres sin ir a El Chinamo?

Claro que me hacía falta porque ya uno está identificado con el programa después de tantos años seguidos, si hubiera sido esporádicamente que lo llaman a uno pues tal vez no lo hubiera extrañado mucho, pero es que fueron 19 años seguidos, año tras año, más si uno se pone a verlo en la casa.

- ¿Va a estar todas las noches?

No, no. Tengo entendido que son como 10 o 12 chinamos entonces serán apariciones estratégicas que voy a tener. Ojalá me dieran todos los chinamos, pero no, porque tengo entendido que van a estar otros humoristas, entonces nos turnamos.

Rigoberto Alfaro "Gallina" era de los humoristas titulares de El Chinamo. (Luis Navarro)

- ¿Qué opina por ejemplo, que este año no estará Gallina?

Diay, no tengo idea. Es que es independiente, seguro es que él va a los toros, o sea no estoy seguro, pero eso es una decisión de la producción, ellos son los que escogen a los humoristas.

- ¿Qué opina que a usted lo llamaran justo cuando él no estará este año?

Cada personaje o cada humorista tiene su público, entonces hay gente que le gusta Gallina y hay otra que le gusta JuanKa Galindo y otro busca a Carlitos Ramos. No tengo la menor idea, para mí que vaya Gallina me da igual, es un compañero más, o sea, yo no tengo ninguna discrepancia con él y mucho menos, más bien yo lo quiero como un hijo porque trabajó muchos años conmigo, fueron como 11 años, y si en algún momento hubo ahí un roce porque se negó a llegar al programa mío una vez, pues hasta ahí, yo no le guardo rencor a nadie y mucho menos. De hecho, yo lo estimo y quiero mucho.

- Vuelve a reecontrarse con Carlos Álvarez, ¿qué opina de volver a trabajar con él?

Yo tengo una apatía con Carlos Álvarez y congeniamos bien porque para nadie es un secreto que él es un gran patín no solo para mí, sino para todos los humoristas, porque él conoce mucho de humor y uno necesita por lo general un amigo, como digo yo, para hacer esa dupla y yo ya tengo ese clic con Charlie y entonces nos desenvolvemos muy bien.

- ¿Le dieron el regalo de Navidad por adelantado al convocarlo?

Sí, claro, claro. No deja de ser un gran aliciente primero porque ya uno se vuelve a identificar con el público, aunque yo tengo mi programa ‘El chineadazo’, en TDMás 2, entonces siempre he estado en la pantalla, pero El Chinamo ya son las grandes ligas, un programa que la gente siempre espera y como el platillo fuerte de diciembre.