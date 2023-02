Video: Porcionzón está resentido con Gallina y le mandó un filazo

El experimentado humorista Carlos Ramos está dolido y muy resentido con quien para él era como un hijo, su colega Rigoberto Alfaro, mejor conocido como Gallina.

Porcio fue el invitado del pódcast Los Gordos, de Toledo, Dj Pi y Johnny Roper y ahí dio a conocer la decepción que le causó el comediante cuando lo invitó a su programa El Chineadazo.

Porcionzón se confesó en el programa Los Gordos sobre lo que pasó con Gallina. YouTube.

En un momento del programa estaban hablando sobre las personas que cambian cuando tienen plata y allí fue donde empezaron a mencionar a Gallina.

Mientras Toledo le tiraba algunas bromas sobre una supuesta deuda que Alfaro tiene con él, Porcio decía que es un buen chamaco, a quien él le ayudó en sus inicios, pues se lo llevaba para que le pusiera el sonido y así se fuera curtiendo en el mundo de la comedia.

Mientras la conversación fluía, Porcio confesó que está dolido porque Gallina no quiso ir a su programa.

“No lo quería contar, pero la verdad es que a mi amigo Gallina, que lo quiero como a un hijo, lo invité a mi programa y me dijo que no. Me dice que él está en otra nota, no sé qué razones tendrá... yo esperaba que cualquier otra persona me dijera que no, pero de un mae que vivió en mi choza, jamó en mi choza y me va a decir que no, yo le dije que no era de gratis, que le iba a pagar y me dijo que no...”, aseguró Ramos ante la sorpresa de los demás.

El tema se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas horas donde se ha compartido el video.

Incluso, la página de TikTok @tiquiciaespuravida publicó un video del día en que Gallina estuvo en el programa de Gustavo Peláez en donde confirmó todas las palabras que Porcio dijo, acerca de que fue él quien lo ayudó en sus inicios.

Por el momento, Gallina no se ha referido al tema, pero muchos en redes lo están tratando de malagradecido y de poco humilde, al rechazar la invitación de su “tata”.

Quién sabe cuáles serán las razones, pero esperamos que salga a decirlas para que él no quede como el malo de la película.