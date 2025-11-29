Toros Teletica revela su elenco para las corridas del 2025: hay dos bajas y esto pasó con Ítalo Marenco

Teletica ya calienta las transmisiones de las populares corridas de toros de fin y principio de año, con la revelación de su elenco de presentadores y humoristas.

Nikole Román, productora de Toros Teletica, dio a conocer a La Teja este viernes por la noche las figuras convocadas para este año.

En la lista hay dos bajas y también se define el futuro de Ítalo Marenco en estas transmisiones, una de las más gustadas por los costarricenses durante diciembre y los primeros días de enero.

Daniel Montoya, Marvin Hidalgo, Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Bleak, Max Barberena y Gallina serán parte de Toros Teletica 2025. (Rafael Pacheco / Sylvia Núñez/Rafael Pacheco / Sylvia Núñez)

Presentadores y humoristas confirmados

Para este año, el canal llamó para sus toros a Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake y Marvin Hidalgo. Mientras que el humor estará a cargo de Natalia Monge, Rigoberto “Gallina” Alfaro, Daniel Montoya y la querida actriz Eugenia Fuscaldo.

También participará el retahilero Max Barberena.

“Toros Teletica siempre se ha enfocado en la parte familiar y de entretenimiento sano, y que sea un espacio de disfrute no solo para nosotros sino para todas las familias costarricenses.

“El elenco de estas transmisiones tiene mucha hermandad y se siente la conexión de amigos que hay entre todos ellos y eso, sin duda, hace más cercana nuestra transmisión a los televidentes”, afirmó Román a este medio.

Mauricio Astorga no estará este año en Toros Teletica.

Dos bajas respecto al año pasado

La productora mencionó que en comparación con el elenco del año pasado, este año el canal dejó descansar a dos figuras que sí estuvieron en el 2024: Mauricio Astorga, con su personaje de Morgan, y la barrilera Krissia Rodríguez.

“El año pasado estuvieron Mau Astorga y Krissia Rodríguez y este año no, eso es parte de las novedades. Tratamos de mantener el equipo como se venía consolidando y así darle descanso a las personas porque son fechas complejas y momentos para pasar en familia”, dijo Román.

¿Ítalo Marenco estará o no en Toros Teletica?

Sobre si Ítalo Marenco será parte del equipo, confirmó que no.

“Con Ítalo, de parte de nuestra gerencia, no se ha informado que tenga el chance de venir a los toros ni a ningún programa de los que hace el canal en diciembre. Sí vamos a tener una pequeña sorpresa un día con él, pero será solo un día que va a estar con nosotros; no obstante, no será como presentador”, anunció Román.

Novedades para esta temporada de toros

Destacó que, como novedad, este año regresa “El Reto del 7” y confirmó los campeonatos de monta y de barrileras.

“Vuelve El reto del 7, pero modificado y más extremo, y tenemos dinámicas con los juegos actuales y cambios para los improvisados”, dijo.

La barrilera Krissia Rodríguez tampoco será parte de Toros Teletica 2025.

Primer año de Nikole Román como productora general

Este será el primer año de Nikole produciendo los Toros Teletica, un reto que, en lo personal, celebra.

“Yo ya llevo más de tres años en Teletica, era asistente de Toros Teletica y de ¿Quién quiere ser millonario? Desde julio pasado estoy de lleno con esta producción. Ha sido muy lindo y me he sentido muy acuerpada por el equipo. Michael (Bleak) y Marvin (Hidalgo) son mis manos derechas. También me llena mucho como mujer producir estas transmisiones”, finalizó.