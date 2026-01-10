¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos? Todo lo que debe saber sobre la nueva temporada

La sexta temporada de La Casa de los Famosos está a punto de estrenarse, y los seguidores del exitoso reality show de Telemundo ya están contando los días para el regreso de este fenómeno de la televisión.

Con su fórmula de convivencia extrema y momentos de gran tensión, este programa sigue siendo uno de los estrenos más esperados del año.

Casa de los Famosos foto: People en Español. (Casa de los Famosos/Casa de los Famosos)

A pesar de los cambios en la conducción en las últimas ediciones, este año regresa a los mandos Jimena Gállego y Javier Poza, quienes estuvieron al frente de las primeras temporadas y a quienes el público espera con gran entusiasmo. Después de que Nacho Lozano y Poza tomaran las riendas en ediciones anteriores, el regreso de esta dupla promete añadir un toque especial a la nueva entrega.

Según People en Español esta nueva temporada, un grupo de celebridades será completamente aislado del mundo exterior y convivirá las 24 horas del día, enfrentando retos y luchando por un gran premio en efectivo. Todo bajo la atenta mirada de las cámaras y, por supuesto, de los millones de seguidores que siguen el programa a través de las redes sociales.

Estoos serán los presentadores de la Casa de los Famosos foto: People en Español. (Casa de los Famosos/Casa de los Famosos)

Telemundo ha destacado que el regreso de La Casa de los Famosos será un fenómeno cultural, con un elenco de personalidades que sin duda generarán grandes expectativas. “Este programa seguirá siendo la franquicia más exitosa de la televisión hispana, ofreciendo un formato multiplataforma para los fanáticos de todas las edades”, anunció la cadena.

Si usted es uno de los fieles seguidores del programa, prepárese para una temporada llena de emociones, drama y muchas sorpresas en febrero.