Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos 2025, estuvo a un paso de jugar en el fútbol de Costa Rica

Repretel La casa de los famosos México (Instagram/Instagram)

El actual ganador de La Casa de los Famosos 2025, Aldo Tamez de Nigris, reveló que antes de convertirse en una figura del entretenimiento, estuvo a punto de jugar fútbol profesional en un equipo de primera división de Costa Rica.

El también creador de contenido explicó en un video publicado en TikTok que, antes de retirarse del fútbol, recibió una oferta del Club Guadalupe FC, pero decidió no aceptarla para continuar sus estudios y comenzar una nueva etapa fuera de las canchas.

LEA MÁS: Repretel estrenará este programa tras el final de La casa de los famosos México

“La opción en Costa Rica fue hace muchos años, antes de retirarme. Tuve varias opciones: dos eran en equipos de segunda división (en México) o ir a Costa Rica en primera con Guadalupe, y yo me decidí por agarrar una beca y estudiar”, contó Aldo en redes sociales.

El mexicano bromeó diciendo que la vida le dio un giro inesperado.

“Me metí a estudiar para ser ingeniero y terminé de influencer”, expresó entre risas.

La decisión, que en su momento parecía arriesgada, terminó siendo acertada, pues su presencia en redes sociales y su carisma lo llevaron a ganar uno de los realities más populares de la televisión latinoamericana.

¿Quién es Aldo de Nigris, el “Niño Bien” que conquistó al público?

Aldo de Negris, exfutbolista mexicano (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Aldo nació en Monterrey, Nuevo León, y proviene de una familia ligada al deporte. Es hijo de Leticia de Nigris, hermana de los reconocidos Poncho, Aldo y Antonio de Nigris, figuras del fútbol mexicano.

Desde pequeño formó parte de las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey, donde jugó en las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Liga Premier. Sin embargo, su destino cambió cuando decidió dejar el deporte para dedicarse a los medios.

Su salto a la fama ocurrió tras su participación en los realities “Guerreros” (Televisa) y “Exatlón Estados Unidos” (Telemundo), donde destacó por su disciplina y carisma. Estas experiencias lo prepararon para su llegada a La Casa de los Famosos 2025, donde se ganó el apodo de “Niño Bien” por su actitud positiva y cercanía con los demás concursantes.

En la gran final del programa, Aldo se impuso ante Dalilah Polanco, El Abelito, Shiky y Mar Contreras, consagrándose como el ganador de la temporada 2025 gracias al voto del público.

LEA MÁS: En la Casa de los Famosos hablaron de Costa Rica, pero no de la mejor manera

De futbolista a estrella de televisión

Aldo de Nigris fue coronado como el ganador de La Casa de los Famosos 2025. (instagram/Tomada de Instagram)

La historia de Aldo de Nigris demuestra cómo una decisión puede cambiar el rumbo de una carrera. Lo que empezó como una oportunidad en el fútbol costarricense terminó convirtiéndose en una trayectoria exitosa en la televisión y las redes sociales, donde hoy acumula miles de seguidores y reconocimiento internacional.