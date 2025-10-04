Repretel estrenará este programa tras el final de La casa de los famosos México

Shiky, Aldo Denigris, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Abelito son los finalistas de La casa de los famosos México. Fotografía: Instagram La casa de los famosos. (Instagram/Instagram)

Repretel ya dio a conocer el programa que estrenará tras el final de la tercera temporada de La casa de los famosos México, este domingo 5 de octubre.

La televisora de La Uruca dio a conocer que, a partir del domingo 12 de octubre, a las 8:30 de la noche, transmitirá por canal 6 el reality ¿Quién es la máscara?

En el programa, celebridades esconden su identidad detrás de increíbles personajes, mientras que los investigadores –que funcionan como jurado– intentarán describir quién está detrás del disfraz.

Para esta edición, los participantes serán 18 y quienes se encargarán de dar con sus identidades serán Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y, como novedad, se integra al grupo la actriz Ana Brenda Contreras.

Repretel estrenará ¿Quién es la máscara? el 12 de octubre por canal 6. (Instagram/Instagram)

¿Quién es la máscara? saldrá al aire una semana después de que finalice La casa de los famosos, cuya final se celebrará este domingo a partir de las 8:30 de la noche, por canal 6.

Por el primer lugar de ese reality televisivo se enfrentan Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Aldo de Nigris y Clement Rodríguez Calderón, más conocido como Shiky.