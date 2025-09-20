¿Quién es Abelito? El influencer y economista que se ganó a muchos en La Casa de los Famosos

Abelito se ha ganado a muchos en La Casa de los Famosos (Tomadas de Instagram/Tomada de Instagram)

El nombre de Abel Sáenz, más conocido como Abelito, dejó de ser un fenómeno de redes sociales para convertirse en tema de conversación en la televisión latinoamericana. Su participación en La Casa de los Famosos México 2025 lo puso en la mira de miles de televidentes que hoy lo siguen defendiéndolo con pasión en redes sociales y que lo señalan como uno de los personajes más auténticos del reality.

A sus 25 años, Abelito representa una nueva generación de creadores de contenido que pasaron del celular y la cámara casera a los sets de televisión más vistos de México y Latinoamérica. Lo que comenzó como pequeños videos cargados de humor y espontaneidad en plataformas como TikTok, se transformó en una comunidad de seguidores que ahora trasciende fronteras.

LEA MÁS: En la Casa de los Famosos hablaron de Costa Rica, pero no de la mejor manera

Un joven de Zacatecas que conquistó Internet

Abelito nació en Zacatecas, México, y desde pequeño supo lo que era enfrentarse a las miradas ajenas. Su baja estatura, —mide alrededor de 1,14 metros—, nunca fue un obstáculo para él, sino una característica que lo convirtió en símbolo de resiliencia y autenticidad. Su personalidad extrovertida y carismática lo ayudó a abrirse paso en un entorno digital saturado de propuestas, en el que pocos logran destacarse.

Antes de ser conocido en la televisión, estudió Economía, una formación académica que sorprende a quienes lo ven como un simple influencer. Ese trasfondo lo ha convertido en un joven multifacético, capaz de hablar con humor de la vida diaria, pero también de temas que exigen más seriedad. Esa dualidad le permitió conectar con una audiencia amplia y diversa.

Su despegue fue en TikTok, donde millones comenzaron a seguir sus videos por la naturalidad con que retrata situaciones cotidianas. Allí mostró que no necesitaba grandes producciones para hacerse notar: bastaba con ser genuino. Ese fue el primer paso para convertirse en El Abelito, un personaje que ahora tiene un lugar propio en la cultura popular digital.

El salto a La Casa de los Famosos

La invitación a participar en La Casa de los Famosos México 2025 fue el trampolín que lo catapultó más allá de Internet. De repente, Abelito dejó de ser un rostro exclusivo de las pantallas de celular para convertirse en una figura de la televisión abierta.

LEA MÁS: Video: Participante de La Casa de los Famosos hizo inesperado comentario sobre Costa Rica

En el reality, se enfrenta a personalidades del espectáculo con mayor trayectoria y experiencia mediática. Sin embargo, lejos de intimidarse, Abelito demostró que la frescura y la honestidad podían pesar más que los años de fama. Con su estilo directo y su capacidad de conectar emocionalmente con los demás, se convirtió en una pieza clave de la convivencia dentro de la casa.

La clave de su conexión con el público

Lo que distingue a Abelito de otros concursantes es su autenticidad. Mientras algunos participantes juegan con estrategias para ganarse el voto del público, él se ha mostrado transparente, sin dobleces. Eso ha provocado que miles de espectadores lo identifiquen como alguien cercano, como “uno de los suyos”.

En momentos de tensión, ha sabido convertirse en mediador, y cuando la casa se llena de conflictos, es el que más aporta equilibrio con su humor y ocurrencias. Sus frases espontáneas se viralizan en segundos, convirtiéndose en tendencia en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram. Esa capacidad de generar conversación digital refuerza su papel en el programa y explica por qué se ha ganado tanta simpatía.

Otro elemento que fortalece su conexión con la gente es su disposición a mostrarse vulnerable. No oculta sus inseguridades ni su historia de vida, lo que genera empatía entre quienes ven en él un ejemplo de que la diferencia puede convertirse en fortaleza.

Abelito pasa muy activo en redes sociales (Tomadas de Instagram/Tomada de Instagram)

Influencia en redes y fuera de la casa

Cada episodio de La Casa de los Famosos le ha servido como vitrina para ganar más seguidores. Sus perfiles en TikTok, Instagram y Facebook experimentan un crecimiento constante. Videos cortos con sus frases, reacciones y momentos divertidos se reproducen miles de veces y circulan incluso entre quienes no siguen el reality.

LEA MÁS: ¿Dónde y a qué hora se puede ver La Casa de los Famosos 2025 en Costa Rica?

Como toda figura mediática, Abelito también enfrenta críticas. Hay quienes lo acusan de ser demasiado pasivo frente a los conflictos del reality o de depender en exceso de su carisma en lugar de jugar estratégicamente. Otros opinan que la producción lo usa como recurso emocional, lo que abre debates sobre los límites entre entretenimiento y respeto a las historias personales.