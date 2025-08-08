¿Dónde y a qué hora se puede ver La Casa de los Famosos 2025 en Costa Rica?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya arrancó con un elenco renovado, nuevas polémicas y mucha expectativa. Esta edición 2025 se estrenó el domingo 27 de julio con una gala llena de emociones, y lo mejor de todo es que los ticos pueden seguir el programa totalmente gratis por Repretel.
Mientras que en México el programa se transmite por ViX y los canales Las Estrellas y Canal 5, en Costa Rica se puede ver a través de la televisión abierta en los canales 4, 6 y 11 de Repretel. Hay emisiones casi todos los días, dependiendo del canal.
LEA MÁS: Si hicieran la Casa de los famosos Costa Rica estos serían algunos de los participantes
La conducción está a cargo de Galilea Montijo, junto a Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. El reality mantiene su dinámica de pruebas, retos de convivencia, nominaciones y eliminaciones semanales, con la participación activa del público.
LEA MÁS: Repretel y Teletica se unen este viernes para dar un importante anuncio
Dentro de los 14 famosos que ingresaron a la casa destacan:
- Facundo
- Ninel Conde
- Alexis Ayala
- Mariana Botas
- Adrián Di Monte
- Aarón Mercury
- Dalilah Polanco
- Elaine Haro
- José Luis Rodríguez ‘El Guana’
- Entre otros...
Ya desde la primera semana se han dado momentos tensos, discusiones y alianzas estratégicas que prometen una temporada muy movida.
¿Dónde y cuándo ver La Casa de los Famosos México 2025 en Costa Rica?
Si estás en Costa Rica, no necesitás suscripción ni plataformas de pago. Podés verlo por los canales 4, 6 y 11 de Repretel según el siguiente horario:
🗓️ Horarios de transmisión en Costa Rica por canal
|Día
|Lunes
|8:00 p.m. – 9:00 p.m.
|—
|10:00 p.m. – 11:30 p.m.
|Martes
|8:00 p.m. – 9:00 p.m.
|8:00 p.m. – 8:10 p.m.
|11:00 p.m. – 11:30 p.m.
|Miércoles
|8:00 p.m. – 9:00 p.m.
|8:00 p.m. – 8:10 p.m.
|10:00 p.m. – 11:30 p.m.
|Jueves
|8:00 p.m. – 9:00 p.m.
|8:00 p.m. – 8:10 p.m.
|10:00 p.m. – 11:30 p.m.
|Viernes
|8:00 p.m. – 9:00 p.m.
|8:00 p.m. – 8:10 p.m.
|10:00 p.m. – 11:30 p.m.
|Domingo
|—
|8:30 p.m. – 11:30 p.m. (gala)
|—