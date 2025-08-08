Teleguía series y películas

¿Dónde y a qué hora se puede ver La Casa de los Famosos 2025 en Costa Rica?

La Casa de los Famosos 2025 se puede ver gratis en Costa Rica

Por Hillary Chinchilla Marín
La casa de los famosos 2024 está llena de estrellas y drama
La casa de los famosos México 2025 se puede ver gratis en Costa Rica (Telemundo)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya arrancó con un elenco renovado, nuevas polémicas y mucha expectativa. Esta edición 2025 se estrenó el domingo 27 de julio con una gala llena de emociones, y lo mejor de todo es que los ticos pueden seguir el programa totalmente gratis por Repretel.

Mientras que en México el programa se transmite por ViX y los canales Las Estrellas y Canal 5, en Costa Rica se puede ver a través de la televisión abierta en los canales 4, 6 y 11 de Repretel. Hay emisiones casi todos los días, dependiendo del canal.

La conducción está a cargo de Galilea Montijo, junto a Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. El reality mantiene su dinámica de pruebas, retos de convivencia, nominaciones y eliminaciones semanales, con la participación activa del público.

Dentro de los 14 famosos que ingresaron a la casa destacan:

  • Facundo
  • Ninel Conde
  • Alexis Ayala
  • Mariana Botas
  • Adrián Di Monte
  • Aarón Mercury
  • Dalilah Polanco
  • Elaine Haro
  • José Luis Rodríguez ‘El Guana’
  • Entre otros...

Ya desde la primera semana se han dado momentos tensos, discusiones y alianzas estratégicas que prometen una temporada muy movida.

¿Dónde y cuándo ver La Casa de los Famosos México 2025 en Costa Rica?

Si estás en Costa Rica, no necesitás suscripción ni plataformas de pago. Podés verlo por los canales 4, 6 y 11 de Repretel según el siguiente horario:

🗓️ Horarios de transmisión en Costa Rica por canal

Día
Lunes8:00 p.m. – 9:00 p.m.10:00 p.m. – 11:30 p.m.
Martes8:00 p.m. – 9:00 p.m.8:00 p.m. – 8:10 p.m.11:00 p.m. – 11:30 p.m.
Miércoles8:00 p.m. – 9:00 p.m.8:00 p.m. – 8:10 p.m.10:00 p.m. – 11:30 p.m.
Jueves8:00 p.m. – 9:00 p.m.8:00 p.m. – 8:10 p.m.10:00 p.m. – 11:30 p.m.
Viernes8:00 p.m. – 9:00 p.m.8:00 p.m. – 8:10 p.m.10:00 p.m. – 11:30 p.m.
Domingo8:30 p.m. – 11:30 p.m. (gala)
Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

