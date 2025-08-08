Repretel y Teletica se unen este viernes para dar un importante anuncio

Farándula

Por Manuel Herrera
Repretel y Teletica llamaron este viernes a una conferencia de prensa en la harán un importante anuncio. (ArchivoLT/Archivo LT.)

Repretel y Teletica, las principales televisoras del país, se unirán este viernes para dar un anuncio importantísimo a sus públicos.

Ambos canales convocaron a una conferencia de prensa para este 8 de agosto a las 11 a. m. para despejar una gran duda a sus audiencias.

La actividad será en el Centro de Eventos Pedregal y reunirá a algunas de las principales figuras de ambas televisoras.

El 6 y el 7 llamaron a los medios no para hablar nada relacionado con Ítalo Marenco --quien renunció a Repretel el pasado 1 de agosto y todo apunta que va para el 7-- sino para confirmar si habrá o no transmisiones de toros este fin y el próximo inicio de año.

Toros
Carlos Álvarez, de Toros Teletica, y Andrés Zamora, de Toros del 6, juntos el año pasado en el anuncio sobre la temporada taurina de fin y principio de año de los canales 6 y 7. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía Repretel)

“¿Hay toros este año? Le invitamos a que nos acompañe el próximo viernes 8 de agosto a la conferencia de prensa donde aclararemos todas sus dudas”, dice la convocatoria de prensa que envió este jueves Teletica y en la que viene impreso el logo de canal 6.

No es la primera vez que ambas televisoras se unen para dar un anuncio relacionado con toros.

El año pasado los dos canales llamaron a una actividad similar para confirmar que dejaban Palmares y se trasladaban a los toros de Belén de Heredia y que son organizados por Toros a la tica.

