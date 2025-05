Melissa Durán habló con toda sinceridad de su accidente en el redondel de toros

La periodista Melissa Durán vivió hace cuatro meses uno de los momentos más traumáticos y dolorosos de su carrera profesional, cuando se fracturó un dedo en una de las corridas de Toros del 6.

La presentadora de Noticias Repretel habló con toda sinceridad de ese episodio de su vida, luego de recibir una gran noticia el viernes anterior.

Meli nos había contado, a principios de año, que este accidente la tenía muy afectada sicológicamente, y que apenas había superado el shock postraumático, por lo cual había tomado la decisión de no hablar más de este asunto.

Sin embargo, este 2 de mayo le dieron la gran noticia en el hospital del Trauma, donde estaba a acudiendo a citas, que ya la daban de alta de su dedo meñique de la mano derecha, el cual le habían operado.

Melissa Durán en el redondel de toros de Pedregal en la corrida del 2 de enero de 2025

“Hoy cumplo 4 meses del evento más traumático de mi vida. Hoy también me dieron de alta. Que Dios bendiga todo el equipo médico que me consoló, me cuidó y me acompañó en este proceso.

“Y a mi familia y amigos que me sostuvieron siempre. Gracias Cosi”, publicó en su cuenta de Instagram mientras iba saliendo del hospital con una sonrisa de oreja a oreja.

La periodista luego contó que estaba muy emocionada, porque estaba esperando que le dieran de alta médica desde el día uno.

“Más que un tema físico ha sido un desgaste emocional. Uno no sabe qué tan importante es una mano, un dedo, hasta que tienes la limitación para usarlo y bueno, más que un tema físico, también ha sido un tema emocional, un evento traumático.

“Yo les he contado que mucho no me acuerdo por un tema de la cabeza, de la mente, verdad, para protegernos de eventos traumáticos, pero si me ha mantenido en un estado de alerta constante, que no es saludable, y en el que he tenido que estar trabajando, así que bueno, yo hoy me siento muy agradecida”, dijo.

Durante todo este tipo de citas en el hospital estuvo asistiendo donde una ortopedista, una terapeuta física, una sicóloga y una terapeuta ocupacional desde que se fracturó el dedo el 2 de enero en el redondel de toros de Pedregal.