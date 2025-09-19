Farándula

En la Casa de los Famosos hablaron de Costa Rica, pero no de la mejor manera

En el popular programa de la Casa de los Famosos se mencionó a Costa Rica por un motivo en particular

Por Adrián Galeano Calvo
En el programa la Casa de los Famosos se mencionó a Costa Rica por un tema en particular. Captura de pantalla.
En el programa la Casa de los Famosos se mencionó a Costa Rica por un tema en particular. Captura de pantalla. (Tiktok/En el programa la Casa de los Famosos se mencionó a Costa Rica por un tema en particular. Captura de pantalla.)

En el popular programa mexicano la Casa de los Famosos hablaron de Costa Rica, pero no de la mejor forma, pues algunos de sus participantes dejaron ver lo que piensan sobre nuestro país.

El tema de Tiquicia salió a relucir cuando Aaron Mercury, Aldo De Nigris, Abelito, Dalilah Polanco y Shiky estaban conversando, siendo que Aaron dijo que le encantaría viajar a Puerto Rico.

La mayoría de los famosos coincidieron de que sería un destino impresionante para viajar, pero fue en ese momento que Shiky, quien dijo que no conocía Puerto Rico, hizo la mención de Costa Rica por un tema muy particular.

“¿Y es caro, tipo Costa Rica?, le preguntó a Dalilah, a lo que esta le respondió: “No, creo que Costa Rica es más caro”.

La conversación continuó y en un momento dado, una de las cámaras enfocó a Shiky cuando dijo que “Costa Rica es espectacular, pero es carísimo”, mientras hacía un gesto con la mano dando a entender que se necesita de buen billete para disfrutar de nuestro país.

Por su parte, Aldo más bien mostró su conocimiento sobre nuestro país y dijo que estaba entre los mejores lugares del mundo a nivel ecológico.

Sin duda de que nuestro país sigue siendo referencia turística, pero todo también por los altos precios que se pagan en la Suiza centroamericana.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

