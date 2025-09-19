Así reaccionó Florinda Meza, de El Chavo del 8, al conocer a Verónica Bastos

Florinda Meza compartió con Verónica Bastos y las demás presentadoras de La mesa caliente, este jueves. Fotografía: Instagram Telemundo. (Instagram/Instagram)

Florinda Meza, de El Chavo del 8, estuvo este jueves en el programa de Telemundo, La mesa caliente, que tiene entre su panel de presentadores a la tica Verónica Bastos.

La actriz mexicana y la periodista costarricense protagonizaron un curioso encuentro detrás de cámaras minutos antes de salir al aire y el momento quedó documentado en un video que compartieron en las redes sociales de Telemundo.

En la grabación se observa el hermoso gesto que tuvo Verónica de salir del estudio para saludar a la intérprete de Doña Florinda en la legendaria serie mexicana y la reacción de extrañeza de ella al conocer a la tica.

“¡Qué gusto, qué honor tenerla aquí en La mesa caliente! Un placer”, dijo Verónica a Meza.

“¿Cómo te llamas?”, le preguntó Doña Florinda a la experiodista de Repretel y Teletica.

“Verónica Bastos”, respondió la presentadora.

El encuentro entre Verónica Bastos y Florinda Meza

“Ya va a venir con nosotras, pero quería saludarla antes y agradecerle el gesto de que estuviera con nosotros. Gracias. Bienvenida. Vas a entrar por esta puerta”, agregó Verónica a la conversación con Meza.

Luego de la entrevista en el programa, Verónica compartió un mensaje en sus redes en el que agradeció a Doña Florinda por ir a su programa.

“Gracias por la confianza, gracias por la valentía de hablar de todo, y gracias por regalarnos una infancia llena de sonrisas con la vecindad de El Chavo”, escribió Bastos con un video del detrás de cámaras de la foto que se hizo con la actriz.

