Verónica Bastos regresa a Costa Rica y se reencontrará con uno de los lugares que más feliz la hizo

Verónica Bastos regresa a Costa Rica para un reencuentro muy especial. Fotografía: Lilly Arce.

La reconocida periodista costarricense Verónica Bastos regresa al país esta semana, para participar en una actividad que se llevará a cabo en uno de los lugares que más feliz la hizo en el pasado.

Bastos celebró la invitación que recibió hace unos días para participar en un conversatorio sobre la comunicación y los retos de los periodistas en la actualidad, que tendrá lugar este jueves 5 de junio en la Universidad de Costa Rica, su casa de estudios.

Vero dijo a La Teja que está muy alegre por la oportunidad, porque significa reencontrarse con un pasado que atesora en el alma: el de estudiante universitaria.

“Es una oportunidad única para mí de regresar a donde todo comenzó. La Universidad de Costa Rica me enseñó a ser comunicadora… yo era una potra en desbandada y ellos me enseñaron el método, cómo conseguir que mi mensaje llegue. Aprendí de grandes maestros como Óscar Hildalgo, Germán, Zeledón, Sandoval, Regueira, Algasani, Vega, que me formaron, me exigieron y me guiaron en mi camino. Ellos sabían que lo mío era el espectáculo y me formaron para ello”, dijo la presentadora de La Mesa Caliente, de Telemundo.

Su participación en el evento será más que especial para ella, precisamente, porque le evocará esa nostalgia de sus tiempos en la universidad, algo que recordó con motivo de esta visita.

“En la Universidad de Costa Rica hice amigos que lo son hasta hoy y que me van a estar acompañando mañana (este jueves). Me recuerdo caminando por el campus con Karla y Juan Manuel, buscando noticias, grabando videos para Canal 15, mi primer programa lo hice con ellos, Música por inclusión, haciendo fotos y filmando cortometrajes para los cursos, yendo a leer libros a la biblioteca Carlos Monge, me acuerdo que me los prestaban para leerlos ahí… Isabel Allende me encantaba, en el suelo entre anaqueles leí la ‘Casa de los espíritus’, ‘Paula y Eva Luna’ y yendo a comer cangrejos con queso para sobrevivir las largas horas de clases”, mencionó.

Sobre el foro en el que estará, contó que fue invitada por Any Pérez, una de sus exjefas en sus tiempos en Noticias Repretel, quien le pidió un encuentro con alumnos de Introducción al Periodismo con los que hablará sobre la televisión y los medios.

“Vengo dispuesta a que me pregunten de todo. A su edad hay muchas preguntas, dudas y me hubiera encantado que alguien me dijera, sobre todo quiero contarles lo maravilloso que les espera si lo hacen de verdad. Ser periodista no es fácil y más en esta época donde todo es tan rápido, pero sí se puede si tenemos los ojos y el corazón abiertos”, refirió.

Además de lo especial que ya es recorrer los pasillos y salones de la UCR, Verónica viene con la ilusión de que su hija Amanda, quien está próxima a ingresar a una universidad en Boston, la acompañe.

Verónica Bastos es figura de Telemundo. Fotografía: Instagram Verónica Bastos.

“Él último año hemos pasado visitando muchas universidades en todo Estados Unidos y muchas veces, mientras caminaba por los campus con ella, recordaba lo bien que yo me la pasé. Esta visita a mi universidad con ella, cierra perfecto este ciclo donde ahora le toca a ella vivir los años más maravillosos de su vida, encontrar su profesión y convertirse en una profesional”, finalizó.