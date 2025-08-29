Teleguía Farándula

Verónica Bastos enfureció con actriz Ana Karina Manco que habló horrible de Costa Rica

Verónica Bastos hasta se ofreció a comprar boleto de avión para que salga de Costa Rica a actriz Ana Karina Manco que dejó en mal al país

Por Hillary Chinchilla Marín
24/07/2024.
Periodista tica Verónica Bastos le contestó a actriz venezolana Ana Karina Manco

La reconocida actriz venezolana Ana Karina Manco habló muy mal de Costa Rica y de los ticos en un video de Instagram y la periodista costarricense Verónica Bastos le contestó sin pelos en la lengua.

En una historia en su cuenta de Instagram donde tiene casi dos millones de seguidores, la actriz se quejó muy enojada de la forma de conducir de los costarricenses y aseguró que el “pura vida” es solo hipocresía porque los ticos son muy agresivos y todo el mundo la “quiere matar” tirándole el carro.

Famosa actriz venezolana Ana Karina Manco
Famosa actriz venezolana Ana Karina Manco

Esta queja ya no aparece en el perfil de la actriz, pero se volvió viral en otras redes como Tiktok, por lo que le llegó a Bastos, quien aunque ha vivido en México y en Estados Unidos desde hace muchos años, siempre tiene muy presente a Costa Rica, su país natal.

La presentadora tica compartió parte del video y le escribió un texto a Manco donde la trató de malagradecida

“Lady venezolana MALAGRADECIDA. Mi país se caracteriza por recibir a todos aquellos que salen del suyo buscando una MEJOR VIDA. Pero como estás tan frustrada y enojada, ¿por qué no te regresas al tuyo?“, escribió al principio.

La presentadora tica estaba tan enojada que hasta se ofreció a comprarle el boleto de avión para que salga de Tiquicia.

“Te compro el boleto de avión, no mereces vivir entre los míos que, según tú, son tan AGRESIVOS. Exijamos disculpa pública y PURA VIDA”, finalizó el mensaje de Bastos.

Ana Karina no ha dicho nada más sobre el país, pero hasta sus propios compatriotas le están tirando con todo.

Verónica Bastos
Verónica Bastos
