Randall “Chiqui” Brenes revivió emocionante etapa de su vida rumbo a la segunda gala de Mira quién baila

Randall "Chiqui" Brenes y Yessenia Reyes en su primera presentación en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Randall “Chiqui” Brenes recibió un importante impulso emocional rumbo a la segunda gala de Mira quién baila (MQB), el reality de canal 7 en el cual compite.

El exjugador de fútbol revivió este jueves una emocionante etapa de su vida que, precisamente, le dio la popularidad de la que goza hoy y lo impulsó al programa del 7.

“Tuve la oportunidad de revivir uno de los momentos más especiales de mi carrera: regresar al camerino de la Selección Nacional, ver mi locker, mi espacio, el que tuve en ese momento tan bonito para el país, mis compañeros y todo el equipo de trabajo”, escribió Chiqui.

El comentarista deportivo y entrenador de fútbol acompañó el mensaje con una foto desde el espacio que fue su camerino durante sus años activo en la Sele.

Brenes afirmó que recuerdos como ese son una inspiración diaria para él. “Me recuerdan que cuando creemos en nosotros mismos, no hay imposibles”, dijo.

Randall "Chiqui" Brenes compartió esta foto desde el camerino que fue suyo en sus tiempos de jugador con la Selección Nacional. Fotografía: Instagram Chiqui Brenes. (Instagram/Instagram)

Randall “Chiqui” Brenes vive una semana de muchas emociones, pues apenas el domingo pasado debutó en el reality de baile de Teletica, en el cual dejó muy buena impresión entre el jurado por su desempeño.

A Brenes lo acompaña en la mediática pista de baile la bailarina Yessenia Reyes, una de las más experimentadas de los programas de Teletica.