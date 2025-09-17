Esto opina César Abarca de Randall “Chiqui” Brenes, pareja de baile de su novia Yessenia Reyes

Chiqui Brenes y Yessenia Reyes cuentan con el apoyo de sus familias. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El bailarín César Abarca no está esta temporada en la pista de Mira quién baila (MQB), pero eso no significa que esté lejos del programa. Muy por el contrario, ahora vive la experiencia desde otra perspectiva: como espectador, pareja y apoyo incondicional de Yessenia Reyes.

Este domingo era su primer mes de novios, por lo cual la primera gala del programa de Teletica fue doblemente especial para la bailarina y coreógrafa del exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes.

Abarca se tiró todo el show desde la gradería de invitados y nos contó que se sintió muy “tranquilo y feliz” de disfrutar la competencia de baile sin tanto corre corre de ensayos y presentaciones.

“Vine de espectador, directo a ver cómo está todo, a apoyar desde las graderías”, dijo entre risas.

César Abarca le llevó flores a Yessenia Reyes en esta primera gala de MQB porque estaban celebrando su primer mes de novios. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Aunque César no esté en competencia, sí está al pendiente de cada ensayo de Yessenia y su pareja de este año, la cual afirma dará la sorpresa más adelante, pues le ve mucho potencial.

Además, porque sabe lo buena instructora que es su novia y no duda que lo haga bailar y darlo todo en la pista.

“Estoy encantado de que ella esté bailando con Chiqui Brenes, él tiene una energía increíble. Es muy real, muy puro como persona y sé que le va a sacar mucho provecho al programa. Estoy seguro de que va a crecer mucho y eso es lo que Mira quién baila busca, que se empiece desde cero y se vea evolución”, expresó con orgullo.

Muy fuertecitos

César no es ciego al talento que hay en esta segunda temporada y reconoció que viendo los ensayos por redes sociales le ve mucho potencial a varias parejas.

Según dijo, ve como favoritos para llegar a la final a Jeff On y Alhanna Morales y a su colega Lucía Jiménez y su pareja Ítalo Marenco, aunque insiste en que “todos se ven fuertecitos” y merecen respeto.

Randall "Chiqui" Brenes es la pareja de baile de Yessenia Reyes en esta temporada de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

También confesó que cada vez que suena la música siente un cosquilleo en los pies que lo hace desear estar en la competencia: “vea cómo los tengo (los pies), hace rato estoy bailando”, dijo riendo.

Abarca, quien el año pasado compitió con la expresentadora Lynda Díaz, entró a trabajar recientemente al Ministerio de Justicia y Paz y por eso no pudo estar en esta temporada.

El ingeniero civil contó que está muy feliz en su nuevo trabajo y que desde ya está en dos proyectos muy fuertes que pronto serán noticia.

“Me va superbién, el equipo de trabajo es como una familia. Se vienen dos proyectos muy fuertes, ya lo verán en Telenoticias, no puedo adelantar mucho, pero vienen cosas grandes”, aseguró.

Ahora sus mañanas están llenas de números, diseños y planos, pero una vez que sale de la oficina se pone los zapatos de baile, pues sigue trabajando en la academia que tiene junto a su novia.