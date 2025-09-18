Teleguía Farándula

La Teja le regala entradas para el concierto de Jacob Collier en Parque Viva

Acá le contamos cómo participar en las entradas para el concierto de Jacob Collier en Parque Viva

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Jacob Collier
Jacob Collier estará en Costa Rica. (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)

¿Se imagina ir gratis al concierto de Jacob Collier? Pues La Teja lo invita a participar en un sorteo flash de entradas dobles para disfrutar de este espectáculo único, que será el próximo domingo 21 de septiembre, a las 6 p.m., en Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela.

¿Cómo participar?

Es muy fácil, solo debe seguir estos pasos:

  1. Completar el formulario con sus datos personales:
    1. Nombre completo
    2. Documento de identidad
    3. Correo electrónico
    4. Número de teléfono
  2. Unirse al WhatsApp de La Teja: Canal de WhatsApp La Teja
  3. Descargar la App de La Teja: Descargar aquí
  4. Enviar una captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.
  5. Responder dentro del plazo establecido.

LEA MÁS: Cazzu habría lanzado indirecta bien directa a Ángela Aguilar sobre “las esponjas”

Jacob Collier
La Teja le regala entradas para ir a ver a Jacob Collier (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)

Plazo para participar

El concurso arranca este jueves 18 de setiembre del 2025 y finaliza el viernes 19 de setiembre del 2025 a las 2 de la tarde.

LEA MÁS: Tyler, The Creator confirma concierto en Costa Rica como parte de su gira por Latinoamérica

Así que no se quede por fuera, porque el tiempo es cortísimo y la oportunidad es única para vivir en vivo la música de uno de los artistas más talentosos del mundo.

Concierto de Jacob Collier y la Orquesta Filarmónica

El músico británico Jacob Collier llegará a Costa Rica para ofrecer un espectáculo único junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. El concierto iniciará a las 6 de la tarde.

Collier, reconocido mundialmente por su capacidad de fusionar géneros como jazz, pop, soul y música clásica, promete un show envolvente y sorprendente. La colaboración con la Filarmónica dará un aire sinfónico a sus composiciones, expandiendo su sonido y creando una experiencia inolvidable para el público.

LEA MÁS: Beéle está a horas de su concierto en Costa Rica y llega con after party

Será una noche para disfrutar de la creatividad y el talento de uno de los músicos más visionarios de la actualidad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
La Tejaconcierto de jacob CollierParque Vivaconcierto de Jacob Collier costa Rica
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.