La Teja le regala entradas para el concierto de Jacob Collier en Parque Viva

Jacob Collier estará en Costa Rica. (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)

¿Se imagina ir gratis al concierto de Jacob Collier? Pues La Teja lo invita a participar en un sorteo flash de entradas dobles para disfrutar de este espectáculo único, que será el próximo domingo 21 de septiembre, a las 6 p.m., en Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela.

¿Cómo participar?

Es muy fácil, solo debe seguir estos pasos:

Completar el formulario con sus datos personales: Nombre completo Documento de identidad Correo electrónico Número de teléfono Unirse al WhatsApp de La Teja: Canal de WhatsApp La Teja Descargar la App de La Teja: Descargar aquí Enviar una captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513. Responder dentro del plazo establecido.

LEA MÁS: Cazzu habría lanzado indirecta bien directa a Ángela Aguilar sobre “las esponjas”

La Teja le regala entradas para ir a ver a Jacob Collier (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)

Plazo para participar

El concurso arranca este jueves 18 de setiembre del 2025 y finaliza el viernes 19 de setiembre del 2025 a las 2 de la tarde.

LEA MÁS: Tyler, The Creator confirma concierto en Costa Rica como parte de su gira por Latinoamérica

Así que no se quede por fuera, porque el tiempo es cortísimo y la oportunidad es única para vivir en vivo la música de uno de los artistas más talentosos del mundo.

Concierto de Jacob Collier y la Orquesta Filarmónica

El músico británico Jacob Collier llegará a Costa Rica para ofrecer un espectáculo único junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. El concierto iniciará a las 6 de la tarde.

Collier, reconocido mundialmente por su capacidad de fusionar géneros como jazz, pop, soul y música clásica, promete un show envolvente y sorprendente. La colaboración con la Filarmónica dará un aire sinfónico a sus composiciones, expandiendo su sonido y creando una experiencia inolvidable para el público.

LEA MÁS: Beéle está a horas de su concierto en Costa Rica y llega con after party

Será una noche para disfrutar de la creatividad y el talento de uno de los músicos más visionarios de la actualidad.